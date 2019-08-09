مدرب نورويتش سيتي: أُحب فريقي.. أظهرنا شخصية عظيمة رغم النتيجة المُحبطة

"أُحب هذا الفريق كثيرا".. هكذا بدأ دانيل فاركي المدير الفني لـ نورويتش سيتي حديثه عقب الهزيمة الكبيرة أمام ليفربول.

ليفربول افتتح موسمه باكتساح نورويتش سيتي برباعية مقابل هدف في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب نورويتش: "بشكل عام، نحن محبطون بكل تأكيد بسبب النتيجة وبسبب خسارة المباراة".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "أردنا بداية الموسم بالحصول على بعض النقاط، ولكن هذا لم يحدث".

وواصل "ولكنني سعيد للغاية بشخصية الفريق. أظهرنا شخصية عظيمة في المباراة".

وتابع "صنعنا العديد من الفرص وسددنا كثيرا على المرمى في الشوط الثاني. أشعر أننا لم نكن بهذا السوء في الشوط الأول أيضا".

وأكمل حديثه قائلا: "أُحب هذا الفريق بشدة وأحب لاعبي فريقي. يجب أن نتماسك بمعتقداتنا".

وأردف "بكل تأكيد يجب أن ندافع بشكل أفضل ولكننا نعاني من العديد من الإصابات وعند عودتهم سنصبح أفضل".

وأتم "مباراة ليفربول كانت درسا مهما لبعض لاعبي الفريق لأن التفاصيل الصغيرة دائما ما تصنع الفارق الكبير".

أهداف ليفربول سُجلَت بواسطة: جرانت هانلي (هدف عكسي)، ومحمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، وديفوك أوريجي. فيما سجل تيمو بوكي هدف نورويتش الوحيد.

ليحصد ليفربول أول 3 نقاط في مشوار استعادة اللقب الغائب منذ 1990.

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