حارس نورويتش سيتي: تلقينا درسا ساحقا أمام ليفربول

الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 23:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نورويتش سيتي

وصف تيم كرول حارس مرمى نورويتش سيتي هزيمة فريقه الثقيلة أمام ليفربول بـ"الدرس القاسي".

ليفربول افتتح موسمه باكتساح نورويتش سيتي برباعية مقابل هدف في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال كرول: "عندما تأتي إلى أنفيلد فأنت تتمنى أن يكونوا خارج الخدمة، ولكن هذا لم يحدث".

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وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "تلقينا درسا قاسيا للغاية. لعبنا بسذاجة قليلا في الوط الأول ولكن مثل تلك الأمور تحدث لفريق شاب".

وواصل "أنا فخور بالطريقة التي تفاعل اللاعبون الشباب بها مع المباراة".

وتابع "أشعر أننا أثناء سيرنا على أرض الملعب نُفكر في إمكانية تحقيقنا لنتائج إيجابية إذا استمرينا في إيماننا بما نقوم به".

أهداف ليفربول سُجلَت بواسطة: جرانت هانلي (هدف عكسي)، ومحمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، وديفوك أوريجي. فيما سجل تيمو بوكي هدف نورويتش الوحيد.

ليحصد ليفربول أول 3 نقاط في مشوار استعادة اللقب الغائب منذ 1990.

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