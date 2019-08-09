أرنولد بعد الـ 4-1: لا يهم ما حدث الموسم الماضي.. هدفنا تحقيق الأفضل في الدوري

لا يهم تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، فهذا أصبح من الماضي الآن، حسبما صرح ألأكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول.

ليفربول افتتح موسمه باكتساح نورويتش سيتي برباعية مقابل هدف في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وتحدث أرنولد عقب الانتصار الكاسح قائلا: "لقد صنعنا بعض الأمور المميزة الموسم الماضي، ولكن هذا لا يهم الآن".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "يجب أن نكون في كامل تركيزنا هذا الموسم".

وواصل "هدفنا تحقيق ما هو أفضل في الدوري هذا الموسم. نريد أن نصبح أفضل".

وتابع "نريد أن نصنع فرص أكثر وأن ندافع بشكل أفضل وأن نحافظ على شباكنا في مباريات أكثر وأكثر".

وأتم "فعلنا الكثير الموسم الماضي ولكننا الآن نريد الأفضل هذا الموسم".

أهداف ليفربول سُجلَت بواسطة: جرانت هانلي (هدف عكسي)، ومحمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، وديفوك أوريجي. فيما سجل تيمو بوكي هدف نورويتش الوحيد.

ليحصد ليفربول أول 3 نقاط في مشوار استعادة اللقب الغائب منذ 1990.

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