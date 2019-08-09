بالفيديو – المصاعب تبدأ.. صواريخ ليون تُدمر موناكو في افتتاحية الدوري الفرنسي

بدأت مصاعب الحياة بالنسبة لفريق موناكو في الدوري الفرنسي. فريق الأمارة يسقط على ملعبه ووسط جماهيره أمام ليون.

وانتصر ليون على موناكو بثلاثية مقابل لا شيء في افتتاحية الدوري الفرنسي.

موناكو الذي نجا بصعوبة من الهبوط الموسم الماضي، وجد نفسه متأخرا سريعا في النتيجة في الدقيقة الخامسة من رأسية قوية من موسى ديمبيلي.

ومع وصول الدقيقة 30 تعرض سيسك فابريجاس لاعب وسط موناكو لطرد مباشر بعد تدخله على ليو ديوبوا مدافع موناكو، وعودة الحكم لتقنية الفيديو.

التأخر بهدف + اللعب بـ 10 لاعبين = بداية سيئة وهدف جديد لـ ليون قبل نهاية الشوط الأول.

تسديدة صاروخية لا تُصد ولا تُرد من ممفيس ديباي في الدقيقة 36 تهز شباك موناكو بهدف ثان.

صواريخ ليون استمرت في الشوط الثاني، ليأتي الدور على لوكاس توزارت.

توزارت أطلق تسديدة أرضية قوية من عند حدود منطقة الجزاء كتبت الهدف الثالث والأخير لـ ليون في الدقيقة 79.

انتصار أول معتاد لـ ليون في بداية مشواره في الدوري، فلم يخسر الفريق في آخر 16 مباراة افتتاحية له في الدوري الفرنسي.

فاز في 13 وتعادل في 3 حافظ على شباكه في 8 مباريات افتتاحية.

بينما سقط موناكو في الاختبار الأول في الدوري.

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