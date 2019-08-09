بالفيديو - الرابع سجله أوريجي

الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 21:57

كتب : FilGoal

ديفوك أوريجي - ليفربول - نورويتش سيتي

ليس خبرا متأخرا من يوم 7 مايو 2019، بل إن ديفوك أوريجي فعلها مجددا.. وسجل الرابع.

ليفربول حطّم نورويتش سيتي في الشوط الأول، وسجل 4 أهداف في شباكه بافتتاح الدوري الإنجليزي 2019\2020 على استاد أنفيلد.

أوريجي الذي كان بطلا يوم أن سجل مرتين في شباك برشلونة بالريمونتادا التاريخية في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ظهر في الدقيقة 42 وسجل هدف ليفربول الرابع، ومن الذي أعطاه التمريرة الحاسمة؟ ترينت أليكساندر أرنولد.

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أرنولد أرسل عرضية من الجهة اليمنى، وأوريجي أودعها الشباك برأسه.

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