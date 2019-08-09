بالفيديو - ضحية جديدة وبالتخصص في الافتتاح.. صلاح يسجل ويصنع في 10 دقائق

الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 21:32

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نورويتش سيتي

دخل محمد صلاح في صلب الموضوع سريعا، واحتاج إلى 19 دقيقة فقط من الدوري الإنجليزي لموسم 2019\2020، حتى يصل الشباك.

الفرعون المصري ضاعف تقدم فريقه ليفربول إلى 2-0 في مواجهة نورويتش سيتي على ملعب أنفيلد، بأولى مباريات الموسم الجديد.

صلاح تلقى تمريرة من زميله روبيرتو فيرمينو داخل منطقة الجزاء، ولم يتوان في إيداع الكرة الشباك مسجلا أول أهدافه هذا الموسم، بعد أن أنهى الموسمين الماضيين كهداف للمسابقة.

أخبار متعلقة

بالفيديو - أول أهداف الموسم.. قائد نورويتش يعطي ليفربول الأسبقية يوفنتوس يمنع فئة من جماهير نابولي من حضور قمة الجولة الثانية تقرير: بلماضي يريد لوكا زيدان حارسا لمرمى الجزائر إبراهيموفيتش يهاجم نظام مسابقة الدوري الأمريكي

ليسجل صلاح في افتتاح الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، هي كل مواسمه بقميص ليفربول منذ انتقاله إليه قادما من روما عام 2017.

صلاح سجل أيضا في مواجهة 21 فريقا من 23 واجهها بمنافسات الدوري الإنجليزي، إذ لم يفشل في الوصول للشباك سوى أمام مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي.

النجم المصري انتظر 10 دقائق حتى يترك بصمته مجددا، عندما صنع هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 29 من خلال ركلة ركنية نفذها، وتابعها المدافع العملاق فيرجيل فان دايك بضربة رأسية في شباك نورويتش سيتي.

اقرأ أيضا:

حوار في الجول – جيوفاني إلبر.. عن مواجهة هاني رمزي وسنوات التكوين بعيدا عن ميلان ومجد بايرن

هل أكد إيمري رحيله؟ تقرير: جالاتا سراي يفشل في الاتفاق مع النني حتى الآن

كرة يد – ناشئو مصر ينتصرون على الصين تايبيه

مانشستر يونايتد.. 6 سنوات من كيف تدمر نفسك بسهولة

توتنام.. آن الأوان كي تطير الديوك

ليفربول نورويتش سيتي الدوري الإنجليزي محمد صلاح

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - الرابع سجله أوريجي 18 دقيقة | أوروبا
خروج أليسون مصابا.. الظهور الأول لـ أدريان مع ليفربول 29 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - ضحية جديدة وبالتخصص في الافتتاح.. صلاح يسجل ويصنع في 10 دقائق 43 دقيقة | المحترفون
بالفيديو - أول أهداف الموسم.. قائد نورويتش يعطي ليفربول الأسبقية 53 دقيقة | أوروبا
يوفنتوس يمنع فئة من جماهير نابولي من حضور قمة الجولة الثانية 56 دقيقة | أوروبا
إيهاب جلال يتحدث لـ في الجول عن الهزيمة بخماسية أمام الإنتاج.. والصفقات الجديدة لـ المصري ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 2 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 3 النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي 4 خبر في الجول - تعرف على الأعضاء المرشحين للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة

قد ينال إعجابك