يوفنتوس يمنع فئة من جماهير نابولي من حضور قمة الجولة الثانية

الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 21:19

كتب : إسلام أحمد

جمهور نابولي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي منع جماهير نابولي المولودين في إقليم كامبانيا أو يعيشون في الإقليم من شراء تذاكر مواجهة الفريقين المقررة بالجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس عبر موقعه الرسمي تضمنت بعض الشروط عندما يتم فتح الباب لبيع تذاكر المباراة بين الفريقين التي ستقام في 31 أغسطس المقبل.

لافيا سورينتينو أحد السياسيين من كامبانيا اتهم يوفنتوس بالعنصرية والتمييز الإقليمي بعد موقف بطل إيطاليا.

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وأصبح الإيطالي ماوريسيو ساري هو الوحيد من كامبانيا الذي يستطيع حضور المباراة بسبب تدريبه ليوفنتوس الإيطالي.

الأمر لن يقتصر على مشجعي نابولي فقط بل مشجعي يوفنتوس المولودين في نفس الإقليم من حضور المباراة وتشجيع فريقهم.

يأتي هذا الإجراء بسبب الهتافات العنصرية من بعض جماهير يوفنتوس نحو جماهير الضيف في مباراة الموسم الماضي.

ويتنافس يوفنتوس ونابولي في المواسم الثلاثة الأخيرة على لقب الدوري الإيطالي إذ حصد البيانكونيري اللقب في جميعها.

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