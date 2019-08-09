إبراهيموفيتش يهاجم نظام مسابقة الدوري الأمريكي

الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 20:45

كتب : إسلام أحمد

إبراهيموفيتش

يأمل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في تحسن نظام الدوري الأمريكي بسبب المرحلة النهائية التي تقام من أجل تحديد البطل.

ويتأهل أول 7 أندية من القسمين الشرقي والغربي إلى مرحلة خروج المغلوب بعد خوض 34 جولة من الدوري من أجل تحديد هوية الفائز بكأس الدوري الأمريكي.

إبراهيموفيتش هاجم النظام المعمول به في حوار له مع الصحفيين قبل التدريبات قائلا: "اعتقد أن نظام المسابقة مُقزز، لكن هكذا يسير الأمر، هنا إذ كنت في المركز السابع تستطيع التأهل للمرحلة النهائية وقد تفوز وتصبح بطل المسابقة".

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وتابع "الطريقة التي تتدرب بها هي التي تلعب بها، كيف تصنع عقلية تجعلك منتبها 24 ساعة يوميا إذا كنت تريد أن تفوز في المرحلة النهائية، هل هذا هو المطلوب؟".

وضم جالاكسي الجناح الأرجنتيني كريستيان بافون من صفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني (طالع التفاصيل).

ليصرح السويدي المخضرم "لقد بدأ مسيرته في بوكا وجيرييمو سيكلوتو - المدير الفني - يعرفه جيدا، اعتقد أنه سيكون لاعبا مهما للفريق خاصة في الهجوم".

وأتم: "علينا مساعدته للتأقلم في أسرع وقت لمن هذا لن يكون صعبا، أنه لاعب يمتلك الجودة والسرعة الكافية بالكرة".

ويحتل جالاكسي حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب القسم الشرقي بفارق 15 نقطة عن غريمه لوس أنجلوس أف سي الذي يدربه بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر السابق.

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