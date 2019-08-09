رسميا - شارك أمام مصر في كأس العالم.. لاعب وسط بوكا جونيورز إلى كالياري

ضم نادي كالياري الإيطالي متوسط الميدان الأوروجوياني ناهيتان نانديز من صفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ناهيتان نانديز النادي : بوكا جونيورز كالياري

لاعب الوسط البالغ 24 عاما وقع على عقود انتقاله حتى صيف 2024 لمدة خمس مواسم، مقابل 18 مليون يورو.

لاعب بنيارول الأوروجوياني السابق خاض 87 مباراة بقميص بوكا جونيورز وأصبح من العناصر الأساسية للفريق محققا لقب الدوري والكأس الأرجنتيني ووصل لنهائي كوبا ليبرتادوريس 2018.

كما 27 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده، وشارك في كأس العالم روسيا 2018 وخاض مواجهة مصر في الجولة الافتتاحية من المونديال.

ويأتي خروج نانديز من صفوف بوكا جونيورز بعد انضمام الإيطالي المخضرم دانييلي دي روسي لصفوف النادي في سوق الانتقالات الصيفية.

موقع نادي كالياري الإيطالي وصف لاعبه الجديد بأنه مولود كقائد حقيقي ويمتلك جودة كبيرة مثل شخصيته والالتزام وعدم وجود رغبة في الاستسلام.

وعزز كالياري متوسط ميدانه مستفيدا من بيع قائده نيكولو باريلا إلى إنتر الإيطالي.

فضم الفريق الصقلي كل من البلجيكي رادجا ناينجولان من إنتر والكرواتي ماركو روج من نابولي.

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