رسميا – مدافع ليفربول السابق يدعم أتالانتا الإيطالي

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي عن ضمه المدافع السلوفاكي مارتن سكرتل قادما في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فينيربهاتشه التركي.

مارتن سكرتل النادي : أتالانتا أتالانتا

المدافع البالغ 34 عاما سيدعم دفاع المدير الفني الإيطالي جيان بييرو جاسبريني في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

سكرتل لعب لصفوف ليفربول الإنجليزي منذ 2007 وحتى 2016 محققا لقب كأس الرابطة الإنجليزية.

لاعب زينيت سان بطرسبرج الروسي انضم بعد ذلك لصفوف الكناري التركي ليقضى رفقتهم 3 مواسم.

ويستعد السلوفاكي لخوض مباراته الـ 600 بقميص نيراتزوري بيرجامو عقب خوضه 597 مباراة في مسيرته مع الأندية.

ويعد سكرتل خامس صفقات الفريق بعد ضم لويس مورييل وروسلان ميلانوفيسكي وماركو فارنير وأميوني كالي.

وتأهل أتالانتا لأول مرة في تاريخه إلى دوري أبطال أوروبا بعد إنهاء الموسم في المركز الثالث متفوقا على إنتر وميلان ولاتسيو وروما.

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