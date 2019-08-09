الاتحاد المغربي يكشف موعد إعلان اسم مدرب المنتخب الجديد.. وتقرير: بلان أقرب من خليلوزيتش

كشف فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم الموعد الرسمي لإعلان اسم المدرب الجديد للمنتخب.

وقال رئيس الاتحاد: "الإعلان عن مدرب المنتخب الجديد سيكون الأسبوع المقبل".

وعقد اتحاد الكرة المغربي اجتماعا صباح اليوم الجمعة بمقر الاتحاد في الرباط، بتواجد رئيس الاتحاد الذي أعلن خلال الاجتماع موعد إعلان اسم المدرب الجديد، وفقا للموقع الرسمي للاتحاد.

وفي إطار مختلف قرر الاتحاد المغربي استخدام تقنية الفيديو بداية من الدور نصف نهائي في منافسات كأس العرش المغربي، المقرر إقامته في 15 أكتوبر من العام الجاري.

وفي إطار مدرب المنتخب المغربي، كشفت صحيفة المنتخب المغربية اقتراب لوران بلان من منصب المدير الفني للمنتخب.

وأشارت (المنتخب) إلى "فوزي لقجع عقد جلسة مع بلان لمناقشة تدريبه للمنتخب وتم الحديث عن كافة التفاصيل".

جلسة أولى انتهت، ثم عُقدت جلسة ثانية بين رئيس الاتحاد والمدرب الفرنسي تم خلالها الحديث عن كافة الشروط.

وصرح مصدر مسؤول للصحيفة المغربية قائلا: "بلان هو الأقرب الآن من وحيد خليلوزيتش لتدريب المنتخب".

بلان أصبح المرشح الأول الآن لخلافة هيرفي رينار في تدريب المغرب.

بلان (53 عاما) بدأ مسيرته التدريبية مع بوردو وقاده للفوز بلقب دوري تاريخي عام 2009، ليتحوّل إلى تدريب بلاده فرنسا عام 2010.

مع الديوك، فشل بلان في ترك بصمته، وودع يورو 2012 من ربع النهائي بأداء باهت.

أما محطته الأخيرة فكانت رفقة باريس سان جيرمان بين 2013 و2016، ومعه حقق 11 بطولة، دون أن يحقق أي نجاحات في دوري أبطال أوروبا، ليرحل عن تدريب الفريق ويبتعد عن التدريب لـ3 سنوات.

التعاقد لو اكتمل مع بلان، فسيكون ثامن مدرب فرنسي يشرف على تدريب المغرب تاريخيا، بعد: قادر فيرود، جوي كلوزو، جوست فونتين، هنري ميشيل، فيليب تروسييه، روجيه لومير، هيرفي رينار.

وكان المغرب قد ودّع أمم إفريقيا 2019 من دور الـ16 بهزيمته في ركلات الجزاء الترجيحية أمام بنين.

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