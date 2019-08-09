لتجنب التوقفات الطويلة.. تطبيق مختلف لـ VAR في الدوري الإنجليزي

يشتهر الدوري الإنجليزي لسنوات بخصوصية تحكيمية، مسابقة سريعة تمتاز بقلة التوقفات والسماح بقدر معين من الالتحامات.

فهل سيتغيّر ذلك مع اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في مباريات الدوري الإنجليزي 2019\2020؟

صحيفة "ميرور" البريطانية نشرت تقريرا، كشفت خلاله نية لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي ألا تؤثر تقنية الفيديو على سرعة المباريات، وألا تتسبب في تعطيلها كثيرا.

فتقنية الفيديو تُطبَق في إنجلترا تحت شعار: الحد الأدنى من التدخل، والحد الأقصى من التأثير.

ملاعب إنجلترا توفّر خدمة إضافية لمرتاديها أيضا، فثمانية عشر ملعبا سيستخدمون شاشات عملاقة لإعادة بث الحالات الجدلية التي يتم مراجعتها بواسطة VAR في لحظتها، ولن تكتفي الشاشات بذكر أن الحالة تحت المراجعة فقط كما حدث في أغلب البطولات الكبرى السابقة.

الاستثناء سيكون ملعب أنفيلد الخاص بـ ليفربول، وملعب أولد ترافورد الخاص بـ مانشستر يونايتد، إذ لا يمتلك الملعبان شاشة عملاقة تسمح بإعادة الحالة.

من جانبه، شدد نيل سواربريك مدير تقنية الفيديو في إنجلترا، أن بعض الحالات ستحمل قرارا مختلفا عن القرارات التي يتم اتخاذها في المنافسات الأوروبية.

على سبيل المثال، ركلة جزاء مانشستر يونايتد القاتلة أمام باريس سان جيرمان، أو ركلة جزاء ليفربول أمام توتنام في نهائي دوري أبطال أوروبا، قراران سيختلفان لو تكررت نفس الحالتين في إنجلترا، إذ لن يتم احتسابهما ركلة جزاء وفقا لتقرير "ميرور".

ويصرح سواربريك:"بكل صراحة أعتقد أن تقييم الحالات في كرة القدم الأوروبية مختلف عن الدوري الإنجليزي".

ويضيف: "لو تعاملنا بنفس منظور تطبيق تقنية الفيديو في الكرة الأوروبية، فإن هذا سيحد من الاندفاع المعروف عن الدوري الإنجليزي، ولكن الأمر الأهم هو أن يذهب الحكام لإدارة المباريات ويقومون بعملهم اليومي الاعتيادي، مع حماية إضافية توفرها لهم تقنية الفيديو".

ويكمل: "في الدوري الإنجليزي سيتدخل الحكام في الحالات الأكثر وضوحا، لأننا نأمل في عدم التسبب في إيقاف المباريات لفترات زمنية طويلة لأجل مراجعة الحالات على الشاشة الجانبية"

تم تشجيع حكام الدوري الإنجليزي على عدم مراجعة الشاشة الجانبية بشكل مستمر والاكتفاء بالقرار الوارد من غرفة الفيديو.

في إنجلترا، سيتم استخدام تقنية الفيديو في الحالات التحكيمية الواضحة والجلية فقط، أو في حالات خطيرة غابت عن نظر الحكم.

كما تم التنبيه على الحكام المساعدين بعدم التسرع في رفع الرايات عند الشك في التسلل، وانتظار اللعبة حتى نهايتها، وإن أنتجت هدفا، فإنه سيتم مراجعته على أي حال.

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