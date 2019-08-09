لمزيد من اللحظات الرائعة.. توتنام يُجدد عقد مورا لـ 2024
الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 18:22
كتب : FilGoal
أعلن نادي توتنام الإنجليزي تجديد عقد نجمه البرازيلي لوكاس مورا حتى عام 2024.
لوكاس مورا
النادي : توتنام هوتسبر
مورا انضم لـ توتنام في يناير من العام الماضي قادما من باريس سان جيرمان.
الجناح البرازيلي صاحب الـ 26 عاما قاد توتنام لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد ثلاثية تاريخية في شباك أياكس في إياب نصف نهائي المسابقة الأوروبية.
"هاتريك" تاريخي كان الثاني له مع توتنام بعدما سجل ثلاث مرات في شباك هدرسفيلد في ملعب سبيرز الجديد.
ومن أجل مزيد من اللحظات الرائعة، مدد مروا تعاقده مع توتنام حتى 2024.
New contract. 👍
Moura that. 👇#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/Ibs9gM7tVL— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 9, 2019
وشارك مورا في 49 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة هدفين.
منذ انضمامه لـ توتنام، سجل لوكاس 16 هدفا وصنع 6 أهداف خلال ظهوره في 60 مباراة في كل البطولات.
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