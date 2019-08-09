لمزيد من اللحظات الرائعة.. توتنام يُجدد عقد مورا لـ 2024

أعلن نادي توتنام الإنجليزي تجديد عقد نجمه البرازيلي لوكاس مورا حتى عام 2024.

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مورا انضم لـ توتنام في يناير من العام الماضي قادما من باريس سان جيرمان.

الجناح البرازيلي صاحب الـ 26 عاما قاد توتنام لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد ثلاثية تاريخية في شباك أياكس في إياب نصف نهائي المسابقة الأوروبية.

"هاتريك" تاريخي كان الثاني له مع توتنام بعدما سجل ثلاث مرات في شباك هدرسفيلد في ملعب سبيرز الجديد.

ومن أجل مزيد من اللحظات الرائعة، مدد مروا تعاقده مع توتنام حتى 2024.

وشارك مورا في 49 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة هدفين.

منذ انضمامه لـ توتنام، سجل لوكاس 16 هدفا وصنع 6 أهداف خلال ظهوره في 60 مباراة في كل البطولات.

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