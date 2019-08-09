تقرير: لوفرين يقترب من روما

اقترب نادي روما الإيطالي من الحصول على خدمات الكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، بحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.

ديان لوفرين النادي : ليفربول روما

وذكرت الصحيفة الموثوقة أن الجيالوروسي يأملون في التعاقد مع لوفرين لتدعيم الخط الخلفي مستغلين علاقتهم الجيدة مع إدارة الريدز بعد رحيل الثنائي محمد صلاح وأليسون بيكر صوب الميرسيسايد.

خبرات لوفرين في تحقيق دوري أبطال أوروبا والوصول لنهائي المونديال رفقة بلاده جعلت مسؤولي روما يؤمنون أنه الخيار المناسب رغم إصاباته المتكررة أحيانا.

وأشار التقرير إلى أن وكيل اللاعب عقد جلسة مع المدير الرياضي للجيالوروسي جيانلوكا بيتراكي للاتفاق على تفاصيل التعاقد.

ويرغب ذئاب العاصمة في الحصول على خدمات الدولي الكرواتي على سبيل الإعارة، فيما يقيّم مسؤولو ليفربول الصفقة بـ20 مليون يورو.

"الشعور الآن أن الساعات المقبلة -حينما يجتمع الطرفان- سيتم التوصل فيها لاتفاق على الانتقال"، هكذا أكدت لاجازيتا ديللو سبورت.

صاحب الـ30 عاما فقد مكانه الأساسي في دفاع الريدز الموسم الماضي نتيجة لإصابته وتألق جويل ماتيب إلى جوار فيرجيل فان دايك.

وشارك لوفرين في 18 مباراة الموسم الماضي في جميع المسابقات سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع مثله.

وانتقل مدافع دينامو زغرب الأسبق إلى صفوف ليفربول في صيف 2014 قادما من ساوثامبتون.

دينامو زغرب كان بوابة ديان للانتقال إلى ليون الفرنسي في 2010، وهناك لفت أنظار القديسيين لينتقل إلى الدوري الإنجليزي في 2013.

إجمالا لعب لوفرين 170 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه سجل فيها 7 أهداف وصنع 4.

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