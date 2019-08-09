القيعي: تسوية النجم لقضية كوليبالي؟ "مفيش أفضل"

الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 11:47

كتب : FilGoal

الأهلي - سليماني كوليبالي - ميدو جابر

كشف عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي بعض ملامح التسوية التي عرضها نادي النجم الساحلي التونسي لتسوية قضية المهاجم الايفواري سليماني كوليبالي.

وقال القيعي عبر برنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي: "مندهش من عرض التسوية الذي طرحه نادي النجم، يبدو أن من اقترحه تصور أن الأهلي سيقبل بأي شيء أي أفضل من مفيش".

واستدرك "لكن مفيش أفضل، لقد عرضوا سداد ما يقرب من نصف الغرامة المفروضة ضد كوليبالي على أقساط لمدة خمس سنوات".

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وشدد عدلي القيعي "لا يمكن القبول بهذه التسوية، كما أن هناك شق أدبي يخص الطريقة غير اللائقة التي رحل بها اللاعب عن الأهلي، ومن غير المقبول ألا تصدر ضده عقوبات قوية يشعر بها اللاعب".

وأتم عدلي القيعي "النادي الأهلي على استعداد للتواصل والاتفاق مع النجم الساحلي إذا كانت الرغبة جدية، أما بهذه التسوية المطروحة لن نصل لاتفاق".

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