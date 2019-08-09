رسميا - أياكس يُغلق الباب ويجدد عقد زياش

جدد نادي أياكس الهولندي تعاقده مع صانع الألعاب المغربي حكيم زياش لموسم إضافي لينتهي في صيف 2022.

حكيم زياش النادي : أياكس أياكس

عقد زياش كان من المفترض أن ينتهي في صيف 2021 وسيصبح الأعلى راتبا في هولندا وفقا لبعض التقارير في الأيام الماضية.

وارتبط اسم صانع الألعاب الدولي بأكثر من ناد أبرزها بايرن ميونيخ الألماني وروما الإيطالي وليفربول الإنجليزي في الصيف الجاري.

وقال زياش في حوار مع قناة فوكس سبورتس منذ عدة أيام قال:"أشعر أني في بيتي هنا وألعب كثيرا. أعتقد أن إشبيلية في نفس مستوى أياكس، ولن أبدل أياكس بأي شيء".

وواصل اللاعب البالغ عمره 26 عاما "النادي المناسب لم يقدم عرضا بعد، لذا أنا مع أياكس الآن وأقدم كل ما لدي في الملعب. الكل يتعامل بشكل رائع. إنه فريق عظيم. نستمتع ولا يجب ترك ذلك هباء. لا ينبغي الرحيل لمجرد الرحيل، لابد أن يكون شيئا تريده".

اللاعب البالغ 26 عاما خاض 133 مباراة بقميص أياكس منذ انضمامه صيف 2015، ليسجل 40 هدفا وصانعا 62 في جميع المسابقات ومحققا لقب الدوري والكأس الموسم الماضي، كما وصل للمربع الذهبي من دوري أبطال أوروبا.

زياش افتتح الموسم الجاري بتحقيق لقبه الثالث مع أياكس بالفوز بكأس السوبر على حساب إيندهوفن الهولندي بعدما شارك كبديل في الشوط الثاني.

وقطع أياكس الطريق على المنافسين ببقاء لاعبه بعد التخلي عن خدمات ماتيس دي ليخت إلى يوفنتوس وفرينيكي دي يونج إلى برشلونة ومع اقتراب رحيل دوني فان دي بيك إلى ريال مدريد.

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