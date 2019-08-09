بوكيتينو يتحدث عن ديبالا ورحيل إيركسن ويُصرح: صفقات أستون فيلا رائعة ولكن

تحدث ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنام قبل انطلاق مشوار فريقه في الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي الممتاز ينطلق اليوم الجمعة بمواجهة ليفربول أمام نورويتش سيتي.

مشوار توتنام يبدأ بمواجهة أستون فيلا يوم السبت في الجولة الأولى من المسابقة الإنجليزية.

بوكيتينو بدأ حديثه في المؤتمر الصحفي عن صفقات فريقه، قائلا: "أنا سعيد للغاية بصفقاتنا الجديدة. كما قلت من قبل أنا سعيد بتشكيل فريقي ولكن إضافة بعض العناصر الجيدة عليه سيساعدنا كثيرا".

وأضاف "الموسم الحالي سيكون مختلفا تماما عن السابق. سنبدأ على ملعبنا الجديدة مباشرة ولدينا العديد من الأمور الإيجابية. متحمسون لموسم جديد مُثير".

هل حاول توتنام التعاقد مع باولو ديبالا من يوفنتوس؟

يُجيب بوكيتينو: "في الحقيقة ارتبط اسمنا بالعديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات، مثل الاسم الذي تقولونه الآن. تلك شائعات ولا يمكنك معرفة الحقيقة".

وتابع "لن أتحدث عن شائعات. استعد لموسمي السادس مع توتنام وهناك الآلاف من اللاعبين تم ربطهم بالانتقال لنا، بالطبع يُصعب على المشجعين معرفة الحقيقة ولكنني لن أتحدث عن شائعات أو لاعبين في فرق أخرى".

هل لحاق النادي بـ ديبالا يُثبت طموح توتنام؟ يقول مدرب السبيرز: "لا أستطيع الحديث عن شائعات. ربما نعم وربما لا. نحن سعداء وعملنا بجد لإضافة بعض اللاعبين ونجحنا في التعاقد مع مواهب مميزة للغاية".

ونجح توتنام في ضم الفرنسي تانجوي ندومبيلي والأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو والإنجليزي ريان سيسينيون.

هل من الممكن رحيل كريستيان إيركسن خلال المتبقي من سوق الانتقالات في أوروبا؟

سؤال جديد يُجيب عنه ماوريسيو وبنفس طريقة إجابته على سؤال ديبالا.

يقول مدرب توتنام: "ليس من الجيد أن نتحدث عن أمور شخصية. تلك شائعات".

واستكمل "أنتم تسألون عن صفقات قادمة وأخرى راحله، لن أضيع وقتي في الحديث عن ذلك".

وأشار "اللاعب هنا الآن – إيركسن – وأنا سعيد بمجموعة اللاعبين التي نمتلكها".

وأردف "بالطبع بعض الأندية تمتلك الوقت للتعاقد مع صفقات جديدة، وأعتقد أن تلك تعد أزمة كبيرة في الكرة الإنجليزية".

وأوضح "استمرار سوق الانتقالات في أوروبا على عكس إنجلترا، يُعطي الفرصة للفرصة الأخرى لخلق تشويش داخل فريقك ومحاولة التعاقد مع لاعبيك. أعتقد بأننا يجب أن نعود للنظام القديم في إنجلترا – غلق سوق الانتقالات مع أوروبا وليس قبل بداية الموسم".

انتهى الحديث عن الصفقات، وحان وقت الحديث عن مواجهة أستون فيلا.

يتحدث المدرب الأرجنتيني "أستون فيلا تعاقد مع مجموعة كبير من اللاعبين. استثمار هائل ولكن الأمور لن تكون سهلة لهم".

وشرح "انظروا لما حدث لـ فولام الموسم الماضي واستثمارهم في سوق الانتقالات وفي النهاية الفريق هبط للدرجة الأولى. الأهم دائما بالنسبة للمدرب هو الوقت لبناء فريقه".

ويُكمل "أنت تستثمر الكثير من المال في انتداب لاعبين جدد ولكن الأهم هو طريقة جعلهم يعملون سويا".

واستشهد "انظر لما قدمناه الموسم الماضي. لم نوقع مع أي لاعب والنتيجة أننا قدمنا واحدة من أفضل المواسم في تاريخ النادي. الأمور تتعلق بطريقة العمل معا".

وتعاقد أستون فيلا مع محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" ضمن 12 صفقة جديدة للفريق. (طالع كل صفقات الدوري الإنجليزي)

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