رسميا - كاجاوا إلى ريال سرقسطة الإسباني

الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 17:30

كتب : إسلام أحمد

كاجاوا - اليابان - كولومبيا

أعلن نادي ريال سرقسطة الإسباني ضم الياباني شينجي كاجاوا من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

شينجي كاجاوا

النادي : بوروسيا دورتموند

صانع الألعاب الياباني وقع على عقود انتقاله إلى الفريق الإسباني القابع في دوري الدرجة الثانية لمدة عامين بعدما قضى النصف الأخير من الموسم الماضي معارا لبيشكتاش التركي.

الياباني البالغ 30 عاما كان قريبا من الانتقال لصفوف سيلتا فيجو الإسباني وفقا لتقارير سابقة. (طالع التفاصيل).

وشارك كاجاوا في 14 مباراة بقميص بيشكتاش ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

ولعب كاجاوا في صفوف دورتموند على فترتين. فترة الأولى في 2010 وحتى 2012 قبل أن يرحل إلى مانشستر يونايتد، ثم فترة ثانية من 2014 وحتى 2019.

مع دورتموند، لعب كاجاوا 2016 مباراة ونجح في تسجيل 60 هدفا وصناعة 55 وحصد مع الفريق الألماني لقب الدوري الألماني مرتين وكأس ألمانيا مرتين.

وعلى المستوى الدولي خاض 97 مباراة بقميص منتخب بلاده وحقق لقب كأس آسيا 2011 وشارك في كأس العالم مرتين 2014 و2018.

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