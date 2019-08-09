القيعي: انتقال عمرو جمال لـ الصفاقسي تعثر بسبب التجنيد.. قد يلعب لطلائع الجيش

كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلي عن موقف عمرو جمال لاعب الفريق المعار إلى الصفاقسي بعد طلبه للتجنيد في مصر.

جمال انضم إلى صفوف الفريق التونسي لمدة موسم معارا، لكن العديد من التقارير أشارت إلى احتمالية رجوعه إلى مصر لضرورة تأديته الخدمة العسكرية.

والقيعي تحدث عن موقف اللاعب قائلا: "عمرو جمال قبل السفر (إلى تونس) طُلب للتجنيد وكان معه تصريح سفر لمدة يومين، فقرر أن ينهي إجراءات انضمامه للصفاقسي ثم يعود. لم يدرك أن التجنيد يعني ضرورة عدم سفره".

وأضاف عبر قناة الأهلي "شقيقه تحدث معي أكثر من مرة وأخبرته أن مشكلته لا يجوز حلها وهو بعيد عن مصر. لا أحد يملك حل هذا الأمر (التجنيد) إلا أصحاب الشأن".

وتابع "اللاعب أدرك ضرورة عودته، وأعتقد أنه بات مجندا الآن. لابد أن يتفهم الجانب التونسي أننا لا نملك الحل".

وأشار "حل مشكلة اللاعب الطبيعية والمنطقية أن يلعب لطلائع الجيش".

وأوضح "سفره إلى تونس كان عدم فهم واستهانة بموقف تجنيده. الأهلي لا يمانع لعبه لطلائع الجيش بشرط تسوية الوضع مع الصفاقسي".

وأتم "إذا أراد عمرو جمال أن يلعب الكرة فالحل انضمامه لطلائع الجيش، نحن كناد فعّلنا تجديد تعاقده بشرط إعارته للصفاقسي لكنه لم يتعامل مع موقف تجنيده بالوعي الكافي، وأعتقد أن بإمكانه إنهاء الأمور من هناك".

عمرو جمال قضى النصف الأول من الموسم الماضي بلا ناد، قبل أن يعود لنادي الأهلي في النصف الثاني من الموسم دون أن يشارك في أي لقاء.

صاحب الـ27 عاما يلعب في الأهلي منذ عام 2013، قبل أن يخرج معارا إلى نادي بيدفيست وتس الجنوب إفريقي عام 2017، ثم إلى هلسنكي الفنلندي في 2018، قبل العودة إلى الأهلي مرة أخرى.

وسبق لعمرو جمال خوض 19 مباراة دولية مع منتخب مصر، سجل فيهم ثلاثة أهداف.

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