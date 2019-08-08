الصفقة الثامنة.. رسميا - الإسماعيلي يضم مدافع الداخلية

أعلن نادي الإسماعيلي تعاقده رسميا مع إبراهيم أبو اليزيد مدافع فريق الداخلية استعدادا للموسم الجديد.

وضم الفريق الساحلي صاحب الـ23 عاما لمدة 5 مواسم.

وشارك أبو اليزيد في 30 مباراة مع الداخلية الموسم الماضي، وسجل هدفين -منهم هدف في شباك الزمالك- وصنع هدفا.

الإسماعيلي ضم صفقته الثامنة بعد التعاقد مع محمد حمدي زكي من سموحة وشراء بينسون شيلونجو بصفة نهائية من سموحة وكذلك محمود عبد العاطي "دونجا" من الزمالك، وأحمد مدبولي من نفس الفريق.

وبيكيتي سيلفا لاعب منتخب غينيا بيساو وهمام طارق جناح المنتخب العراقي، وخليل حجي "نيمار" لاعب الزمالك الأسبق.

ولعب أبو اليزيد سابقا رفقة نادي السويس قبل أن ينتقل إلى إلى الداخلية الموسم الماضي.

وأنهى الإسماعيلي الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 43 نقطة.

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