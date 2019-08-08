"لا تفعل هذا بي يا داني".. الكشف عن اللحظات الأخيرة من حياة خاركي في ذكرى رحيله

منذ 10 سنوات، ارتعشت كرة القدم الإسبانية بفقدان داني خاركي قائد إسبانيول، عن عمر 26 عاما.

هذه الوفاة المفاجئة في غرفة أحد فنادق مدينة فلورنسا الإيطالية خلال فترة الإعداد قبل الموسم، أثارت الضجيج في ملعب إسبانيول طوال 10 سنوات تالية كلما حلت الدقيقة 21: رقم خاركي قبل وفاته.

المدافع الراحل الذي ظهر اسمه على قميص أندريس إنيستا خلال احتفال الأخير بأغلى هدف في تاريخ إسبانيا، تلقى تكريما اعتياديا من إدارة ناديه اليوم الخميس، وحظي بعض رفاقه السابقين من فرصة مخاطبته.

أحد هؤلاء الرفاق هو مويسس أورتادو الذي كان رفيقه في الغرفة التي شهدت فقدانه، والذي كان أول من اكتشف إصابته بأزمة قلبية.

أورتادو تلى خطابا اليوم في تكريم خاركي، وكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة الأخيرة وقتما فات الأوان لإنعاشه، أورتادو يتحدث إلى خاركي بضمير المُخاطَب:

"أتذكر ذاك اليوم عندما ذهبت في تمشية بمدينة فلورنسا الجميلة، كنت قد قررت البقاء في الغرفة لشعورك بالإرهاق، كان شيئا غريبا عليك.

قاموا بمهاتفي وأخبروني أن شيئا ما لا يعمل في الغرفة، فاضطررت إلى العودة، وعندما لم تفتح الباب، هبطت إلى أسفل لأحصل على نسخة أخرى من المفتاح.

عدت إلى الغرفة سريعا للغاية، لم أكن أريد الوصول إليها، صحيح لم أعلم ما ينتظرني، ولكني لم أكن مستعدا لفتح هذا الباب وأن أجد ما وجدته.

كلمات الطبيب ميكيل سيربيرا علقت في ذهني حتى هذا اليوم، حينما حاول التغلب على القدر، همس إليك قائلا: لا تفعل هذا بي يا داني. كان طلبا أكثر منه أمرا.

لم نرغب في أن تكون قائدنا بشكل أبدي، أو أن تكون قلب الدفاع العظيم الذي عرفناه، أردنا فقط أن نواصل رؤيتك تستشيط غضبا عندما نخسر، أنتغني في الجوار –وصوتك كان سيئا للغاية بالمناسبة-، أو الذهاب للصيد معك.

لقد كنت صادقا، وبسيطا، وعاطفيا، وقائدا، وخيّرا، واليوم يا داني لا نعرف لماذا رحلت عنا، أو أين ذهبت، ولكن ما نملكه هو حبنا لك، نحبك وسنحبك دائما، وسنفتقدك أيضا إلى الأبد".

داني خاركي (1 يناير 1983 – 8 أغسطس 2009)

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