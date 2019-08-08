بيراميدز يحصل على رخصة الأندية المحترفة

نجح نادي بيراميدز في الحصول على رخصة الأندية المحترفة بشكل رسمي لينهي الإجراءات قبل مشاركته الأولى في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأرسل اتحاد الكرة المصري شهادة رسمية لنادي بيراميدز يؤكد نجاحه في إنهاء إجراءات الحصول على رخصة الأندية المحترفة.

وكان محمود عيد المدير التنفيذي لـ بيراميدز قد تولي رفقة الإدارة التنفيذية للنادي، مسؤولية إتمام الإجراءات والحصول على الرخصة، وهو ما حدث بالفعل.

ويأتي حصول بيراميدز على رخصة الأندية المحترفة تمهيدا للمشاركة في البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد.

ويبدأ بيراميدز مشواره في كأس الكونفدرالية يوم السبت بمواجهة النجم الكونغولي على ملعب الدفاع الجوي.

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