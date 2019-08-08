بيراميدز يحصل على رخصة الأندية المحترفة

الخميس، 08 أغسطس 2019 - 20:49

كتب : عاطف شادي

بيراميدز

نجح نادي بيراميدز في الحصول على رخصة الأندية المحترفة بشكل رسمي لينهي الإجراءات قبل مشاركته الأولى في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأرسل اتحاد الكرة المصري شهادة رسمية لنادي بيراميدز يؤكد نجاحه في إنهاء إجراءات الحصول على رخصة الأندية المحترفة.

وكان محمود عيد المدير التنفيذي لـ بيراميدز قد تولي رفقة الإدارة التنفيذية للنادي، مسؤولية إتمام الإجراءات والحصول على الرخصة، وهو ما حدث بالفعل.

أخبار متعلقة

السعيد: لم لا ينافس بيراميدز على الكونفدرالية.. رغبتنا كبيرة في تحقيق اللقب ديسابر: بيراميدز قد يتعاقد مع صفقات جديدة.. ونأمل في الوصول بعيدا بالكونفدرالية مدير نانت يعلن خضوع لاعب بيراميدز للكشف الطبي تمهيدا لضمه الأهلي: هذا موعد مباراتي أطلع برة.. وجاهزون لمواجهة بيراميدز في الكأس بينهما

ويأتي حصول بيراميدز على رخصة الأندية المحترفة تمهيدا للمشاركة في البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد.

ويبدأ بيراميدز مشواره في كأس الكونفدرالية يوم السبت بمواجهة النجم الكونغولي على ملعب الدفاع الجوي.

اقرأ أيضا:

رئيس سموحة لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع الأهلي لاستعارة ناصر ماهر

مستشار الأهلي لـ في الجول: كوليبالي يجب أن ينفذ الحكم وإلا سيتم إيقافه.. لم أتحدث مع النجم الساحلي

كونتي حقق حلمه أخيرا.. رسميا – لوكاكو ينضم إلى إنتر

القبض على المشجع المتهم بالعنصرية ضد صلاح

مباشر سوق الانتقالات - إعلان آخر الصفقات

في الدوري في إفريقيا في الكونفدرالية بيراميدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

مران الزمالك - انتظام طارق حامد 4 دقيقة | إفريقيا
بيراميدز يحصل على رخصة الأندية المحترفة 16 دقيقة | الدوري المصري
الشروق الجزائرية: بلماضي مصدوم مما حدث.. يستعد للرد بالشكل المناسب 52 دقيقة | الوطن العربي
لاسارتي: يونيفرسيداد لم يقدموا عرضا لي.. ومن الصعب الرحيل عن الأهلي ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - رمضان صبحي يغادر للإصابة ساعة | إفريقيا
موهبة أخرى منتظرة.. رسميا – توتنام يضم سيسينيون من فولام 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 2 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 3 النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي 4 خبر في الجول - تعرف على الأعضاء المرشحين للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة

قد ينال إعجابك