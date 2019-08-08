الشروق الجزائرية: بلماضي مصدوم مما حدث.. يستعد للرد بالشكل المناسب

الخميس، 08 أغسطس 2019 - 20:13

كتب : FilGoal

جمال بلماضي - الجزائر

"هو شعر بالصدمة ولكنه كعادته ظهر قويا".. هنا نتحدث عن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر واستقباله لأخبار استقالته من تدريب المنتخب.

وسائل إعلامية جزائرية عديدة ذكرت في وقت سابق تقدم بلماضي باستقالته من تدريب منتخب الجزائر بسبب أزمات مع الاتحاد الجزائري، والمدرب أبلغ اللاعبين بذلك عبر رسالة عن طريق (الواتس أب) وهو ما نفاه مصدر مقرب من المدرب.

مصدر مقرب من جمال بلماضي تحدث لصحيفة الشروق الجزائرية لينفي تماما أخبار رحيله المدرب من منصبه.

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وقال المصدر: "بلماضي باق في منصبه حتى نهاية عقده بعد كأس العالم 2022".

وأضاف "بلماضي مصدوم مما حدث. مصدوم مما يُقال عن أخبار رحيله ولكنه كعادته ظهر قويا في مواجهة ما يكتب عن مستقبله مع المنتخب. هو غير مهتم حاليا".

وأوضح "بلماضي يستمتع بإجازته رفقة عائلته في الوقت الحالي بعد تتويجه بلقب أمم إفريقيا. علاقته طبيعية مع مسؤولي الاتحاد ويتواصل معهم بشكل جيد ولا يوجد أي خلاف مع اللاعبين أيضا".

وتابع "المدرب تلقى طلبات كثيرة من طرف وسائل إعلام عالمية لإجراء حوارات معه، إلا أنه رفض ذلك جملة وتفصيلا حتى لا يدخل في متاهات هو في غنى عنها. بلماضي أغلق كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وغيّر رقم هاتفه الشخصي ليبتعد تماما عن الضغط".

وكشف "عقب إنهاء عطلته، سيعود إلى الجزائر ليرد على كل ما قيل عنه وعن مستقبله وعن علاقته بالاتحاد الجزائري في مؤتمر صحفي. لقد طلب من مساعديه إفادته بكل ما يكتب ويُقال عنه لكي يرد بالشكل المناسب".

ويكمل المصدر حديثه قائلا: "من يعرف بلماضي وشخصيته القوية وانضباطه الشديد يتأكد بسرعة بأن كل ما قيل بشأن رسالة مزعومة أرسلها للاعبين لإخبارهم برحيله، كاذبة وما جاء فيها غير صحيح تماما. هو لا يتصرف بهذا الشكل".

وشرح "عندما يريد اتخاذ أي قرار فأنه يخاطب المعنيين مباشرة، سواء كانوا مسؤولين أو لاعبين".

وأتم "بلماضي طلب بالفعل من مسؤولي الاتحاد ترك الحرية المطلقة له للتصرف بكل ما يتعلق بالمنتخب، وهذا أمر عادي. كل ما انتشر من أخبار غير ذلك، لا يمت بأي صلة للحقيقة".

ورفع جمال بلماضي لقب كأس الأمم الإفريقية من مصر، بعد قيادته للجزائر للفوز باللقب على حساب السنغال في النهائي.

ويستعد المنتخب الجزائري لبداية مشوار تصفيات الوصول لأمم إفريقيا 2021 إلى جانب تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

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