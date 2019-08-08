موهبة أخرى منتظرة.. رسميا – توتنام يضم سيسينيون من فولام

أعلن نادي توتنام تعاقده رسميا مع الجناح الإنجليزي ريان سيسينيون قادما من نادي فولام.

صاحب الـ 19 عاما وقع على عقود انضمامه لـ توتنام حتى 2025.

صفقة سيسينيون هي الصفقة الثالثة لـ توتنام خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت بالفعل في إنجلترا.

ونجح توتنام في ضم الفرنسي تانجوي ندومبيلي والأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو والآن يضم موهبة إنجليزية منتظرة.

الإنجليزي الدولي خريج أكاديمية فولام شارك في 38 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 6.

وساهم سيسينيون في وصول فولام للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، إذ نجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 6 في دوري الدرجة الأولى، قبل أن يهبط الفريق مجددا.

أداء سيسينيون في الدرجة الأولى الموسم قبل الماضي، جعله يترشح لجائزة أفضل لاعب صاعد كأول لاعب من خارج الدوري الممتاز، يترشح لذلك.

ولعب سيسينيون 120 مباراة مع الفريق الأول لـ فولام ونجح في تسجيل 25 هدفا وصناعة 18 في كل البطولات.

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