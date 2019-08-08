موهبة أخرى منتظرة.. رسميا – توتنام يضم سيسينيون من فولام

الخميس، 08 أغسطس 2019 - 19:00

كتب : FilGoal

سيسينيون - فولام - توتنام

أعلن نادي توتنام تعاقده رسميا مع الجناح الإنجليزي ريان سيسينيون قادما من نادي فولام.

صاحب الـ 19 عاما وقع على عقود انضمامه لـ توتنام حتى 2025.

صفقة سيسينيون هي الصفقة الثالثة لـ توتنام خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت بالفعل في إنجلترا.

أخبار متعلقة

رسميا – توتنام يخطف جوهرة بيتيس.. لو سيلسو يحط في لندن أندية لندن تشعل الميركاتو.. سكاي: لو سيلسو في الطريق إلى توتنام وخطوة تفصل أرسنال عن لويز تقرير: توتنام يقترب من إنهاء صفقة موهبة فولام تقرير: توتنام يقدم عرضا جديدا لضم لو سيلسو

ونجح توتنام في ضم الفرنسي تانجوي ندومبيلي والأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو والآن يضم موهبة إنجليزية منتظرة.

الإنجليزي الدولي خريج أكاديمية فولام شارك في 38 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 6.

وساهم سيسينيون في وصول فولام للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، إذ نجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 6 في دوري الدرجة الأولى، قبل أن يهبط الفريق مجددا.

أداء سيسينيون في الدرجة الأولى الموسم قبل الماضي، جعله يترشح لجائزة أفضل لاعب صاعد كأول لاعب من خارج الدوري الممتاز، يترشح لذلك.

ولعب سيسينيون 120 مباراة مع الفريق الأول لـ فولام ونجح في تسجيل 25 هدفا وصناعة 18 في كل البطولات.

اقرأ أيضا:

رئيس سموحة لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع الأهلي لاستعارة ناصر ماهر

مستشار الأهلي لـ في الجول: كوليبالي يجب أن ينفذ الحكم وإلا سيتم إيقافه.. لم أتحدث مع النجم الساحلي

كونتي حقق حلمه أخيرا.. رسميا – لوكاكو ينضم إلى إنتر

القبض على المشجع المتهم بالعنصرية ضد صلاح

مباشر سوق الانتقالات - لوكاكو إلى إنتر رسميا

في إنجلترا فولام توتنام

نرشح لكم

أخر الأخبار

الشروق الجزائرية: بلماضي مصدوم مما حدث.. يستعد للرد بالشكل المناسب 5 دقيقة | الوطن العربي
لاسارتي: يونيفرسيداد لم يقدموا عرضا لي.. ومن الصعب الرحيل عن الأهلي 22 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - رمضان صبحي يغادر للإصابة 57 دقيقة | إفريقيا
موهبة أخرى منتظرة.. رسميا – توتنام يضم سيسينيون من فولام ساعة | أوروبا
رسميا – توتنام يخطف جوهرة بيتيس.. لو سيلسو يحط في لندن ساعة | أوروبا
خطوة لم يتوقعها اللاعب.. رسميا – مانشستر سيتي يتعاقد مع حارس ليفربول السابق ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 2 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 3 النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي 4 خبر في الجول - تعرف على الأعضاء المرشحين للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة

قد ينال إعجابك