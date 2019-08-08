رسميا – توتنام يخطف جوهرة بيتيس.. لو سيلسو يحط في لندن

أعلن نادي توتنام هوتسبير الإنجليزي، عن التعاقد مع جيوفاني لو سيلسو لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من ريال بيتيس الإسباني.

وذكر توتنام في بيانه أن العقد يحتوي على بند يسمح له بشراء لو سيلسو بشكل دائم في الصيف المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت أن العقد يحتوي على بند إلزامية الشراء حال تأهل توتنام إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

لو سيلسو (23 عاما) بدأ مسيرته في روساريو سنترال الأرجنتيني، ومنه انتقل إلى باريس سان جيرمان عام 2016.

في النادي الفرنسي حقق لو سيلسو 6 ألقاب، لكنه اكتفى بالمشاركة في 54 مباراة حتى رحيله معارا إلى بيتيس عام 2018.

في بيتيس أبدع لو سيلسو وسجل 16 هدفا وصنع 6 أهداف في 45 مباراة خاضها رفقة النادي الأندلسي، لتقوم إدارة بيتيس بتفعيل بند الشراء في عقده مقابل 22 مليون يورو.

ويمتلك لو سيلسو 13 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين، سجل خلالها هدفا واحدا.

لاعب الوسط الأعسر كان متواجدا في قائمة الارجنتين لكأس العالم 2018 دون أن يظهر في أي مباراة، قبل أن يتحوّل إلى عنصر رئيسي في فوز الأرجنتين بالمركز الثالث في كوبا أمريكا 2019.

ليصير لو سيلسو ثاني صفقات الوسط في توتنام بعد الفرنسي تانجوي ندومبيلي الذي حضر من ليون مقابل 60 مليون يورو.

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