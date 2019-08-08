خطوة لم يتوقعها اللاعب.. رسميا – مانشستر سيتي يتعاقد مع حارس ليفربول السابق

الخميس، 08 أغسطس 2019 - 18:19

كتب : FilGoal

سكوت كارسون - مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي، عن التعاقد مع سكوت كارسون لمدة موسم على سبيل الإعارة.

كارسون يحضر إلى سيتي قادما من دربي كاونتي الذي يلعب له منذ عام 2015.

وذكر بيان سيتي أن كارسون سيكون خيارا إضافيا في مركز حراسة المرمى رفقة البرازيلي إيدرسون مورايش، والتشيلي كلاوديو برافو.

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وصرّح كارسون بعد إتمام الصفقة: "إنه لشرف أن أنضم إلى مانشستر سيتي، شيء لم أتوقعه، لكنها فرصة ولم أستطع رفضها ببساطة. أن أكون جزءا من قائمة أبطال إنجلترا، لهو حلم يتحقق".

وأضاف عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "لا أطيق الانتظار للعمل مع بيب في التدريب بشكل قريب. فما حققه في عالم التدريب شيء رائع، وحلم كل لاعب أن يلعب تحت إمرته".

وأكمل: "آمل أن تكون تجربتي مثمرة، وأن نحاول الفوز بالدوري للموسم الثالث على التوالي".

كارسون (33 عاما) بدأ مسيرته في ليدز يونايتد، ومنه انتقل إلى ليفربول عام 2005، هناك فاز بدوري أبطال أوروبا بصفته حارسا احتياطيا للبولندي يرزي دوديك.

لاحقا خرج كارسون معارا إلى أندية: شيفيلد وينزداي، وتشارلتون أتليتك، وأستون فيلا.

ثم انتقل بشكل نهائي إلى وست بروميتش ألبيون عام 2008، ومنه تحوّل إلى بورصاسبور التركي عام 2011، ثم عاد إلى إنجلترا عام 2013 من بوابة ويجان أتليتك، وانتهى به المطاف عام 2015 في دربي كاونتي.

ويمتلك كارسون 4 مباريات دولية بقميص منتخب إنجلترا الأول آخرها عام 2011، وكان متواجدا في قائمة كأس العالم 2006، لكنه لم يشارك في أي مباراة.

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