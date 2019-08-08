كلوب: انتظروا الكثير من نابي كيتا هذا الموسم

يتوقع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن يشاهد الجميع نسخة أفضل من نابي كيتا مما ظهر في موسمه الأول مع الريدز.

واقتصرت مشاركة كيتا على 33 مباراة في جميع المسابقات خلال الموسم الأول له في أنفيلد والتي تعطلت بسبب الإصابة.

أجاب كلوب عند سؤاله حول ما إذا كانت الموسم القادم يمثل فرصة كبيرة لنابي كيتا قائلًا: "بالنسبة لنا جميعًا وله أيضًا. لسوء الحظ، أُصيب مرة أخرى خلال كأس أمم إفريقيا لذا فهو يتدرب الآن منذ أسبوعين".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "في الموسم الماضي مر بمنحنيات صعود وهبوط في لياقته البدنية، لذلك فهو لا يزال يبني الأساس لجاهزيته البدنية، ولكن ليس هو فقط، أليكس أوكسليد تشامبرلين الذي يخوض بداية جديدة حتى عندما كان لديه بضع مباريات أخرى قبل أن يصاب".

وأردف الألماني "هذا مهم حقًا، لدينا هؤلاء اللاعبين وهو أمر جيد. إنه موسم طويل جدًا، نتحدث عن المباراة الأولى، ثم لدينا بضع مباريات أخرى وعلينا أن نكون مستعدين لها جميعًا".

واستمر "كنت سعيدًا حقًا عندما رأيت كيف تأثير جيردان شاكيري ونابي وآدم لالانا في لقاء مانشستر سيتي هذا الأسبوع، لقد بدا الأمر جيدًا حقًا، لأن مع آدم لدينا لاعب آخر مثل هذا وأصيب شاكيري أيضًا، لذلك من الجيد حقًا أنهم عادوا بطريقة جيدة وأنهم يظهرون حقًا أن لدينا خيارات مختلفة".

وأتم "هذا مهم للغاية بالنسبة لنا ولنابي بالطبع. يبدو مختلفًا تمامًا، يبدو هذا الموسم مختلفًا تمامًا. لقد كان هنا منذ أسبوعين ماضيين فقط ولكن يمكنك أن ترى بالفعل أنه أكثر استقرارًا في الفريق، لغة الجسد مختلفة تمامًا وكل شيء مختلف. نتوقع الكثير ويتوقع الكثير وهو محق في ذلك".

ويحل نورويتش سيتي ضيفا على ليفربول في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بملعب أنفيلد مساء الجمعة.

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