أس: مودريتش لن يدخل في صفقة نيمار.. الكرواتي سعيد في ريال مدريد

لا يرغب لوكا مودريتش في الرحيل عن ريال مدريد بسوق الانتقالات الصيفية الحالية، رغم التقارير التي أشارت إلى انتقاله إلى باريس سان جيرمان ضمن صفقة نيمار.

صحيفة "أس" الإسبانية نفت تلك التقارير بعد تواصلها مع مصادر مقربة من اللاعب الذي يشعر بالسعادة في مدريد المدينة ومدريد النادي وفقا للصحيفة.

الصحيفة شددت أن مودريتش سيتواجد في ريال مدريد بالموسم المقبل، وأنه لن يدخل في أي صفقة، وذلك بعد الأنباء التي انتشرت يوم أمس عن نية ريال مدريد إدخاله في صفقة انتداب نيمار بالإضافة إلى دفع مبلغ مالي.

شبكة سكاي كانت قد ذكرت أن ريال مدريد عرض 120 مليون يورو بالإضافة إلى أحسن لاعب في العالم 2018، لإغراء باريس سان جيرمان بالتخلي عن النجم البرازيلي.

تزامن هذا التقرير مع عدم سفر مودريتش رفقة بعثة ريال مدريد إلى النمسا حيث فاز الميرنجي 1-0 في مباراة ودية على ريدبول سالزبورج يوم أمس.

مودريتش (33 عاما) حضر إلى ريال مدريد في صيف 2011 قادما من توتنام مقابل 35 مليون يورو.

ليخوض مع ريال مدريد 303 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا، وصنع 47 هدفا آخر، وساهم في التتويج بـ14 بطولة مختلفة.

اقرأ أيضا:

رئيس سموحة لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع الأهلي لاستعارة ناصر ماهر

مستشار الأهلي لـ في الجول: كوليبالي يجب أن ينفذ الحكم وإلا سيتم إيقافه.. لم أتحدث مع النجم الساحلي

كونتي حقق حلمه أخيرا.. رسميا – لوكاكو ينضم إلى إنتر

القبض على المشجع المتهم بالعنصرية ضد صلاح

مباشر سوق الانتقالات - لوكاكو إلى إنتر رسميا