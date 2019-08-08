بيلد: إصابة ساني بالرباط الصليبي

تعرض موسم الألماني الشاب ليروي ساني لضربة قوية بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمني.

ليروي ساني النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية فأن ساني سوف يخضع لعملية جراحية من أجل البدء في عملية التعافي من الإصابة.

إصابة ساني قللت فرص انضمامه لصفوف بايرن ميونيخ الألماني الذي سعى لضمه مقابل ما يزيد عن 100 مليون يورو حسب بعض التقارير.

ولم يؤكد التقرير إذا كان النادي البافاري سيسحب عرضه أم يضم الألماني إلى صفوفه رغم إصابته.

ساني خاض فقط 12 دقيقة في مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول بعدما سقط في منتصف الملعب يعاني من ألم في الركبة.

وأشارت الفحوصات الطبية التي أجرها اللاعب البالغ 23 عاما إصابته والتي ستجعله يغيب عن الملاعب ما لا يقل عن 6 أشهر.

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