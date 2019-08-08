خاص الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة هشام شعبان ومصطفى عزت إلى طنطا

الخميس، 08 أغسطس 2019 - 15:38

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

هشام شعبان - الأهلي

كشف الأهلي عن موافقته على إعارة الثنائي هشام شعبان ومصطفى عزت لاعبا الشباب إلى طنطا.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات لـ FilGoal.com: "وافقنا على إعارة ثنائي الشباب هشام شعبان ومصطفى عزت إلى طنطا".

وشدد "من أجل اكتساب الثنائي خبرات المشاركة في الدوري المصري".

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وبالحديث عن هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول أوضح توفيق "لا جديد حتى الآن بخصوص اللاعب".

كما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني لـ FilGoal.com موافقة النادي على إعارة ثنائي الشباب هشام شعبان ومصطفى عزت لمدة موسم واحد.

وانتقل هشام محمد إلى الأهلي في صيف 2017 قادما من مصر للمقاصة.

وشارك هشام محمد في 22 مباراة مع الفريق هذا الموسم بواقع 1596 دقيقة.

وكان الأهلي قد أعلن عن دراسته لعدد من العروض المقدمة للاعبيه لاختيار الأفضل للنادي واللاعب.

وكان FilGoal.com قد علم أن الأهلي وافق على إعارة أحمد علاء مدافع الفريق الأول إلى طلائع الجيش لمدة موسمين.

وانضم أحمد علاء إلى الأهلي قادما من الداخلية في صيف العام الماضي وشارك مع الفريق في ست مباريات في كل البطولات.

الأهلي طنطا

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