تقرير: النني يطالب جالاتا سراي بالتوصل لحل مع أرسنال

الخميس، 08 أغسطس 2019 - 15:00

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال - كريستال بالاس

ذكرت تقارير تركية أن محمد النني لاعب خط وسط أرسنال ومنتخب مصر طالب مسؤولي جالاتا سراي بالوصول إلى حل مع فريقه من أجل إتمام صفقه انتقاله للفريق التركي.

يوم الثلاثاء ظهرت تقارير تفيد بأن النني ضمن المرشحين للانضمام إلى صفوف جالاتا سراي في ظل بحث الفريق عن لاعب خط وسط، قبل أن تفيد تقارير أخرى يوم الأربعاء بموافقة على الانضمام لجالاتا سراي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفاد موقع توركيش فوتبول أن النني مستعد للانتقال إلى جالاتا سراي وطالب سوكرو هاندار المدير التنفيذي للنادي التركي المتواجد في لندن بضرورة الوصول إلى حل مع أرسنال.

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جالاتا سراي يرغب في ضم النني لمدة موسم على سبيل الإعارة، بينما يرغب أرسنال في بيعه ولكن بمقابل كبير، لأنه عقده يمتد لثلاثة مواسم، حسب التقرير.

كانت جريدة تاكفيم قد أوضحت في تقريرها يوم الأربعاء أن صفقة ضم اللاعب المصري البالغ من العمر 27 عاما لجالاتا سراي سيتم الإعلان عنها خلال أيام.

يذكر أن فترة الانتقالات الصيفية في تركيا ستنتهي يوم الثاني من سبتمبر المقبل.

المدير التنفيذي للنادي التركي يسعى أيضا لضم تيموي باكايوكو لاعب تشيلسي الذي قضى الموسم الماضي معارا مع ميلان.

ولم يشارك النني في ودية أرسنال الأخيرة أمام برشلونة بعد عودته للتدريبات يوم الخميس الماضي عقب انتهاء إجازته المتأخرة بسبب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية هذا الصيف.

وشارك النني الموسم الماضي مع أرسنال في 17 مباراة وصنع هدفا وحيدا ولم يسجل أي هدف، وفشل في فرض نفسه على أوناي إيمري المدير الفني للفريق.

وانضم النني إلى أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير من عام 2016.

محمد النني أرسنال جالاتا سراي

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