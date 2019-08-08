سكاي: مانشستر يونايتد يوقف مفاوضات ضم ماندزوكيتش

انتهت مفاوضات مانشستر يونايتد مع يوفنتوس لضم اللاعب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بسبب صعوبة إتمام الاتفاق قبل غلق باب سوق الانتقالات في إنجلترا.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" في فرعها الإيطالي اليوم الخميس أن يونايتد قرر إنهاء المفاوضات لصعوبة إتمامها.

كما ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن يوفنتوس طلب 14 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن اللاعب وهو ما لم يجد قبولا لدى مسؤولي يونايتد.

وأشار التقرير إلى أنه من غير المحتمل أن يجري يونايتد أي صفقة أخرى خلال الساعات القليلة المتبقية من سوق الانتقالات الذي يغلق بابه في إنجلترا في السادسة من مساء اليوم.

وضم يونايتد خلال الصيف الجاري كل من دانييل جيمس وأرون وان بيساكا وهاري ماجواير.

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