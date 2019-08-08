كلوب: ماني قد يشارك أمام نورويتش

فتح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الباب أمام إمكانية مشاركة ساديو ماني مهاجم الفريق أمام نورويتش سيتي يوم الجمعة.

ويحل نورويتش ضيفا على ليفربول في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بملعب أنفيلد.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "كان لديه إجازة لمدة أسبوعين فقط، لذلك لم يخسر الكثير من لياقته وهي الأخبار السارة ويبدو أنه لائق.

وأضاف "لقد تدرب لأول مرة يوم الأربعاء وهو في حالة معنوية جيدة".

وأتم المدرب الألماني "ساديو خيار متاح أمام نورويتش لكن سنرى".

ماني شارك مع بلاده السنغال في كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر ووصل بأسود التيرانجا حتى المباراة النهائية، مما تسبب في غيابه عن الانضمام لمعسكر الريدز الإعدادي للموسم الجديد.

كلوب وعند سؤاله عن حالة ماني المتوقعة قبل انضمامه أجاب "ساديو سيكون في حالة جيدة، لأنه لا يشرب (الكحول)، ولا يأكل كثيرا".

وعانى ليفربول من تأخر انضمام لاعبيه الدوليين إلى المعسكر الإعدادي، إذ شارك محمد صلاح في أمم إفريقيا، وشارك أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو في كوبا أمريكا، ولم ينضموا لزملائهم سوى يوم الإثنين الماضي.

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