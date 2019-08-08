فالفيردي: لا نعلم ماذا سيحدث لكن كوتينيو باق في برشلونة

أعرب الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن ثقته في بقاء البرازيلي فيليبي كوتينيو واعتماده عليه.

فيليبي كوتينيو النادي : برشلونة برشلونة

برشلونة خاض مباراة ودية مع نابولي الإيطالي في الولايات المتحدة الأمريكية ونجح في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف.

المدير الفني تحدث عن موقف لاعبه عقب نهاية اللقاء قائلا: "بالطبع أنا اعتمد عليه، لكن لا نعلم ماذا سيحدث، لكنه باق معنا".

وتابع عن سبب غيابه عن مواجهة البارتينوبي "لم يشارك اليوم لأنه مثل أرتور وأرتورو فيدال لم يلعب يتدرب سوى يومين معنا، الخطة تقتضي بأن يشاركوا شيئا فشيئا عقب العودة من كوبا أمريكا، وسنرى إن كان سيشارك في المباراة القادمة لعدة دقائق".

وكان توتنام وأرسنال من أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات لاعب أرسنال السابق، وتتقلص فرص انضمامه بسبب انتهاء سوق الانتقالات في إنجلترا مساء اليوم في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وعن نيمار قال فالفيردي: "المرة الأخيرة التي أتيت فيها هنا لكن لدي عديد الأسئلة عن نيمار، منذ عامين لم أكن أعلم ماذا سيحدث".

ولم يتحدد موقف نيمار حتى الآن من العودة لبرشلونة، بعد ظهور تقارير عن رغبة ريال مدريد في ضم البرازيلي. (طالع التفاصيل).

ويلتقي برشلونة مجددا مع نابولي وديا مساء السبت القادم في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد من الدوري الإسباني الذي يبدأ في منتصف الشهر الجاري.

الجناح البرازيلي صاحب الـ 27 عاما انتقل إلى برشلونة قادما من ليفربول في يناير 2018، ويمتد عقده حتى 2023 مع الفريق الكتالوني.

وشارك كوتينيو في 54 مباراة الموسم الماضي بقميص برشلونة ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 5.

منذ انضمامه للفريق الإسباني، سجل كوتينيو 21 هدفا وصنع 11 خلال ظهوره في 76 مباراة في كل البطولات بقميص برشلونة.

ورفع كوتينيو لقب الدوري الإسباني مرتين وكأس الملك مرة والسوبر الإسباني مرتين، وآخر بطولاته كانت كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل.

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