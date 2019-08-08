مدافع ليفربول: ملاقاة نورويتش الصاعد حديثا للدوري لن تكون سهلة

الخميس، 08 أغسطس 2019 - 13:26

كتب : FilGoal

فان دايك - ماني - ليفربول - فولام

يتوقع جو جوميز مدافع ليفربول مواجهة صعبة تنتظر فريقه في انطلاق الدوري الإنجليزي، رغم أن المنافس هو نورويتش سيتي الصاعد حديثا من دوري القسم الثاني.

ويبدأ الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي يوم الجمعة بلقاء ليفربول ضد نورويتش.

وقال جوميز عن نورويتش في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد بالتأكيد أنهم سيكونون منافسًا قويًا. دوري الدرجة الأولى منافسة جيدة جداً، لقد جربتها عندما كنت أصغر سناً".

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وأضاف "بالنسبة لهم أن يصلوا إلى صدارة الترتيب والصعود، فإنه أمر يتحدث عن مدى جودتهم. سيكونون منافسًا قويًا ولن يكون سهلاً بالنسبة لنا مواجهتهم".

وواصل "أنا متأكد من أنهم سيكونون جائعين. أعتقد أن الكثير من الفرق ستأتي هذا العام إلى آنفيلد لبذل كل ما في وسعها وتقديم أفضل ما لديهم لأنهم يعرفون ما يمكننا فعله".

عاد نورويتش إلى الدوري بعد ثلاثة مواسم من الغياب، بعد أن فاز بلقب دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي تحت إدارة دانييل فارك.

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