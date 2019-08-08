تقرير: كيسي يقترب من الدوري الإنجليزي

يقترب فرانك كيسي لاعب وسط ميلان من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي وتحديدا إلى وولفرهامبتون.

فرانك كيسي النادي : ميلان ميلان

ووفقا لشبكة سبورت إيطاليا وافق نادي وولفرهامبتون على دفع 28 مليون يورو من أجل ضم فرانك كيسي.

وأوضح تقرير القناة أن الفريق الإنجليزي سيدفع 25 مليون يورو مقدما مقابل 3 ملايين كمكافآت.

وأشار التقرير إلى أنه من المتبقي إنهاء النادي الإنجليزي الاتفاق على الشروط الشخصية مع لاعب الوسط الإيفواري.

وكان ميلان قد ضم اللاعب من أتالانتا مقابل 24 مليون يورو بعد تحويل عقد إعارة عامين إلى عقد دائم.

وخاض كيسي 42 مباراة مع ميلان هذا الموسم ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع 3 آخرين.

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