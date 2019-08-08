حمدي زكي: مدربو الأهلي لم يساعدوني.. فرصتي اختفت

الخميس، 08 أغسطس 2019 - 12:55

كتب : FilGoal

جانب من مران الأهلي

دافع محمد حمدي زكي المنتقل حديثا إلى صفوف الإسماعيلي عن نفسه بعدما لم يشارك مع الأهلي إثر انتقاله إليه قادما من الاتحاد السكندري قبل عدة أعوام.

محمد حمدي زكي

النادي : الإسماعيلي

وتحدث حمدي زكي لبرنامج "العبها صح" عبر قناة "تايم سبورتس" قائلا: "ذهبت إلى الأهلي على أمل المشاركة ولكن هذا لم يحدث".

وأوضح "كنت أعي جيدا أن فرصة لعبي لن تأتي بسهولة لكن الطبيعي أن يكون هناك فرصة أحارب عليها لكن فرصتي اختفت رغم إشادة الجمهور بي في اللحظات القليلة التي شاركت فيها".

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وتابع لاعب سموحة السابق "حتى حينما لم أكن ألعب ضمني هيكتور كوبر لمنتخب مصر ولكن مع استمرار غيابي عن المشاركة لم يضمني بعد ذلك وهذا طبيعي".

وأتم "لم يساعدني أي مدرب في الأهلي وحينما عدت من إعارتي لسموحة أول مرة بناء على طلب مارتن يول مدرب الفريق كان قد رحل وجاء مدرب آخر واستبعدني من حساباته".

وانضم حمدي زكي للأهلي في عام 2015 وتمت إعارته في شتاء عام 2016 لسموحة وتلاها إعارة أخرى ولكن لموسم مع إنبي قبل الرحيل بشكل كامل إلى الفريق السكندري في 2017.

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