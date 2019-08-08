"زائد الوزن".. جاري نيفيل يهاجم لوكاكو

الخميس، 08 أغسطس 2019 - 12:21

كتب : إسلام أحمد

لوكاكو - يونايتد - باريس

هاجم جاري نيفيل قائد مانشستر يونايتد السابق، البلجيكي روميلو لوكاكو بسبب انعدام الاحترافية وطريقة رحيله عن ملعب أولد ترافورد.

ويخضع البلجيكي للفحص الطبي في الوقت الحالي للانتقال إلى صفوف إنتر الإيطالي مقابل 80 مليون يورو.

ولم يشارك لوكاكو في الفترة التحضيرية لمانشستر يونايتد وتواجد مع فريقه السابق أندرلخت البلجيكي.

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نيفيل أبدى سعادته برحيل المهاجم البالغ 26 عاما ردا على صحفي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد اعترف أنه زائد الوزن، أنه أكثر من 100 كيلوجرام".

"أنه لاعب مانشستر يونايتد وسوف يسجل الأهداف مع إنتر، لكن انعدام الاحترافية مُعدية".

وكان لوكاكو انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من إيفرتون في عام 2017 مقابل 85 مليون يورو.

وشارك المهاجم البلجيكي صاحب الـ26 عاما مع يونايتد في 96 مباراة سجل خلالهم 42 هدفا وصنع 13 آخرين.

لكن لم يتوج لوكاكو مع يونايتد بأي لقب.

لوكاكو كونتي أنطونيو كونتي إنتر مانشستر يونايتد

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