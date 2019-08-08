9 سبقوا لويز في ارتداء قميصي أرسنال وتشيلسي في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز

أصبح البرازيلي ديفيد لويز عاشر لاعب يرتدي قميصي تشيلسي وأرسنال في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتقاله لصفوف الأخير.

المدافع البالغ 32 عاما انضم لصفوف المدفعجية لتدعيم الخط الخلفي مقابل 8 مليون جنيه إسترليني.

9 لاعبين سبقوا ديفيد لويز في ارتداء قميص البلوز والمدفعجية نستعرضهم معكم.

إيمانويل بوتي

لاعب وسط المنتخب الفرنسي انضم لصفوف أرسنال في صيف 1997، وقضى مع الجنزر 3 مواسم حقق خلالها 4 ألقاب.

رحل صوب برشلونة موسم 2000-2001، ليعود من جديد للندن بعد موسم وحيد من بوابة تشيلسي ليقضي 3 مواسم فشل في تكليلها بالفوز بأي لقب قبل الاعتزال عام 2004.

أشلي كول

بعدما تدرج في صفوف أرسنال وأصبح من أهم لاعبي جيل اللاهزيمة تحت قيادة أرسين فينجر حتى صيف 2006.

قرر الظهير الأيسر الإنجليزي الرحيل إلى تشيلسي ليقضى 8 مواسم بقميص البلوز توج فيها بكل البطولات الممكنة.

ويليام جالاس

في مقابل انتقال أشلي كول إلى تشيلسي صيف 2006 تحول المدافع الفرنسي لصفوف أرسنال بعد 5 مواسم.

خاض 4 مواسم مع أرسنال لم تكن ناجحة مثل سنواته بقميص البلوز، ليرحل بعدها لقطب لندن الثالث توتنام.

نيكولاس أنيلكا

الرحالة الفرنسية انضم لصفوف في 1997 قادما من باريس سان جيرمان وخلال عامين حقق 3 ألقاب ورحل صوب ريال مدريد.

ليعود من جديد عقب أن ارتدى قمصان مانشستر سيتي وليفربول إلى لندن عام 2008 ليقضى 4 مواسم كأكثر فريق بقى معه ومحققا لقب الهداف موسم 2008-09.

بيتر تشيك

بسبب قلة فرص مشاركته مع تشيلسي في 2015 عقب انضمام تيبو كورتوا، نجح أرسنال في الحصول على خدمات حارس غريمه لـ 11 موسما.

إذ تم التعاقد معه مقابل 10 مليون إسترليني وليعلن التشيكي اعتزاله عقب الخسارة من تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي.

سيسك فابريجاس

الإسباني الذي تألق بقميص أرسنال بعمر صغير منذ 2003 وحتى 2011، رحل لبرشلونة وعاد للندن من جديد لكن من بوابة تشيلسي في 2014.

أرسين فينجر رفض عودته ليساهم سيسك في فوز تشيلسي بـ 5 ألقاب قبل رحيله إلى موناكو الفرنسي.

لاسانا ديارا

لاعب الوسط الفرنسي قضى موسم 2007-2008 بقميص أرسنال كلاعب بديل عقب موسمين مع تشيلسي أيضا.

ليبدأ منذ الرحيل عن المدفعجية رحلة الاستقرار في ناد، ليرتدي قمصان 7 أندية مختلفة.

يوسي بن عيون

لاعب الوسط انضم لصفوف تشيلسي قادما من ليفربول ليقضى 3 مواسم بقميص البلوز ومن ثم تمت إعارته إلى صفوف أرسنال موسم 2011-12.

أوليفييه جيرو

الهداف الفرنسي عقب 6 مواسم بقميص أرسنال انضم شتاء 2018 لصفوف تشيلسي في اليوم الأخير من الانتقالات.

جيرو سجل هدفا في فوز تشيلسي على أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي ليتوج بلقب الهداف ويحقق ثاني ألقابه مع البلوز.

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