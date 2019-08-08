اسكواش - مصر إلى نهائي بطولة العالم فرق للناشئات.. خطوة على اللقب التاسع

نجحت آنسات مصر للاسكواش في التأهل إلى نهائي بطولة العالم فرق للناشئات تحت 19 عاما والمقامة في ماليزيا.

وتغلب منتخب مصر على إنجلترا بثلاث مباريات دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما في نصف النهائي.

*وتقام لقاءات الفرق، باختيار 3 لاعبات من كل بلد لثلاث مباريات والفريق الفائز في مباراتين يضمن الفوز باللقاء*

ونجحت جنا شيحة وصيفة بطولة الفردي في الفوز على أليس جرين بثلاثة أشواط نظيفة في 17 دقيقة.

وبنفس النتيجة نجحت هانيا الحمامي بطلة العالم لفردي الناشئات في الفوز على إليس لازاروس، كما فازت فريدة محمد على إيفي كوكسون.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مواجهة ماليزيا وهونج كونج في المباراة النهائية المقرر لها غدا الجمعة.

وحقق منتخب الناشئات اللقب 8 مرات من قبل كأكثر المنتخبات تتويجا باللقب بعد هيمنة إنجليزية استمرت حتى عام 2001.

إذ حقق منتخب ناشئات إنجلترا اللقب 5 مرات فقط آخرها عام 2001 عندما كان رصيد مصر وقتها لقبا وحيدا في 1999.

وفاز منتخب الناشئات بلقب بطولة العالم للفرق ست مرات متتالية منذ 2007 وحتى الآن.

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