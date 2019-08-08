تقارير: تضارب بين الصحف الإيطالية والإنجليزية بشأن صفقة ديبالا

يتواصل تضارب الأخبار في صفقة الأرجنتيني باولو ديبالا بين توقف وفقا للصحف الإنجليزية، بينما نظيرتها الإيطالية تؤكد استمرار المفاوضات.

ووفقا لبي بي سي فأن الصفقة توقفت رغم موافقة ديبالا إلا أن حقوق الصور هي من تؤخر الانتقال.

في المقابل فأن لاجازيتا ديللو سبورت وكالتشو ميركاتو تؤكد أن الصفقة لازالت في طور التفاوض ويسعى الأطراف لتسريع وتيرة المفاوضات من أجل إجراء الأرجنتيني الفحص الطبي نهاية سوق الانتقالات.

ووافق باولو ديبالا جناح يوفنتوس على العرض المقدم من توتنام للانتقال إلى الفريق الإنجليزي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا، لكن عقبة وحيدة تعطل إتمام الاتفاق.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وصحيفة إندبندنت كشف ديبالا عن موافقته للانتقال إلى توتنام بعدما خرج من حسابات ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد ليوفنتوس.

لمتابعة جديد انتقالات إنجلترا أول بأول

تحت هذه التغريدة ستجد كل الأخبار المتعلقة بـ آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا⚽️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#انتقالات_في_الجول#DeadlineDay pic.twitter.com/xsFCQHxbQH — FilGoal (@FilGoal) August 8, 2019

وكانت تقارير قد أشارت إلى اتفاق بين يوفنتوس وتوتنام قد تم على انتقال اللاعب إلى صفوف الفريق الإنجليزي مقابل 70 مليون يورو، لكن اللاعب لم يتفق مع توتنام قبل أن تشير تقارير اليوم إلى إعلان اللاعب موافقته.

لكن تبقى مشكلة وحيدة لإتمام الصفقة وفقا لصحيفة إندبندنت فما هي؟

أوضح التقرير أن حقوق الصور لباولو ديبالا هي ما تعطل إتمام الصفقة حتى الآن بسبب التكلفة الإضافية التي من المتوقع أن تقع على توتنام بسبب ذلك.

وأشار التقرير إلى أن حقوق صور ديبالا مملوكة لشركة تدعى "ستار إيمدج كومباني" ومقرها في مالطا وستكلف توتنام مزيدا من الملايين بعيدا عن اتفاق النادي مع يوفنتوس.

وشدد تقرير صحيفة إندبندنت وفقا لمصادره الخاصة، أن ذلك سيكون أقل بكثير من 40 مليون جنيه إسترليني لكنه سيؤثر سلبا على توتنام.

وكشف التقرير أن تعاقد توتنام مع تانجوي ندومبيلي من ليون مقابل 55.4 مليون جنيه استرليني بالإضافة لتلك التكاليف قد يشكل ضغطا أكبر على موارد توتنام المالية.

ورغم ذلك أوضح التقرير في النهاية عدم استحالة إتمام الصفقة بعد الوصول إلى اتفاق، لكن تبقى الأمور صعبة في ظل أنه اليوم الأخير في سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

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