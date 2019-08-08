بي بي سي: أرسنال أتم اتفاقه لضم لويز وتيرني

يقترب نادي أرسنال من تدعيم صفوفه بثنائي دفاعي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا، ويتبقى الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أتم أرسنال بالفعل اتفاقه لضم ديفيد لويز مدافع تشيلسي وكيران تيرني مدافع سيلتك.

وأشار التقرير إلى أن أرسنال ينتظر الكشف الطبي للثنائي قبل الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

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تحت هذه التغريدة ستجد كل الأخبار المتعلقة بـ آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا⚽️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#انتقالات_في_الجول#DeadlineDay pic.twitter.com/xsFCQHxbQH — FilGoal (@FilGoal) August 8, 2019

وأوضح التقرير أنه تم الاتفاق على كافة الأمور المالية بين أرسنال واللاعبين وناديي تشيلسي وسيلتيك.

وأشار التقرير إلى موافقة أرسنال على دفع 8 ملايين جنيه استرليني من أجل ضم لويز من تشيلسي لمدة عامين.

ويأتي البرازيلي لويز -32 عاما- بديلا للوران كوسيلني مدافع أرسنال الذي رحل إلى بوردو الفرنسي مقابل 4.6 مليون جنيه استرليني.

أما بالنسبة لتيرني ظهير أيسر سيلتيك، فأوضح تقرير بي بي سي أن اللاعب سينتقل إلى الجانرز مقابل 25 مليون جنيه استرليني ولمدة خمس سنوات.

ويشير تقرير سكاي أن اللاعبين يخضعان للكشف الطبي حاليا

As @Arsenal move ever closer to the signing of David Luiz from @ChelseaFC, the Transfer Talk panel analyse the qualities the Brazilian defender will bring to the Emirates. 🇧🇷 Follow #DeadlineDay LIVE here: https://t.co/DlTNI2V6XO pic.twitter.com/yR0QfFXrlV — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 8, 2019

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا في تمام السادسة من مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر.

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