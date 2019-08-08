نيدفيد: صلاح خارج التقييم ومقارنته تأتي مع ميسي ورنالدو.. مثلي الأعلى غالي ومودريتش

الخميس، 08 أغسطس 2019 - 10:27

كتب : FilGoal

كريم وليد نيدفيد - الأهلي - الساورة

يتطلع كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي للسير على خطى نجوم كبار، كاشفا عن أمنياته في عالم الاحتراف الأوروبي.

كريم نيدفيد

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال نيدفيد خلال استضافته بقناة ناديه "مثلي الأعلى حسام غالي، إذا كنت أحبه بنسبة 100%، فإن اقتناعي به تضاعف إلى 200% بعدما تدربت معه".

وشدد "وأعجبني كثيرا شخصيته وجديته في التدريب، فهو قائد حريص دائما على توجيه زملائه".

أخبار متعلقة

نيدفيد: قلقت من كارتيرون بسبب البدري.. ولا أرى نفسي سوى في الأهلي خبر في الجول – الأهلي يعير أحمد علاء إلى طلائع الجيش لموسمين.. وشرط في التعاقد النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي الأهلي يوضح لـ في الجول الملاعب التي حددها لموسمه الجديد

وأضاف "لقد أثر غالي فيّ كثيرا بأواخر أيامه مع الأهلي، وكان يضمني لفريقه في التقسيمة بالتدريبات من أجل تحفيزي باستمرار".

وكشف اللاعب الشاب عن مثله الأعلى عالميا "لوكا مودريتش، أميل كثيرا لطريقة استلامه للكرة والانطلاق بها للأمام نحو مرمى المنافسين، فهو يختلف كثيرا عن توني كروس".

وتابع "أتمنى الاحتراف في الدوري الإيطالي، وفريقي المفضل إيه سي ميلان".

وتطرق كريم نيدفيد للحديث عن نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مؤكدا "صلاح خارج التقييم، لقد وصل إلى منطقة مختلفة، فهو يتواجد حاليا في مصاف ميسي وكريستيانو رونالدو".

وأتم نيدفيد تصريحاته "دورنا ينحصر فقط في دعم محمد صلاح لأنه نموذج مشرف، والكل يقدره في الخارج، ولا يليق ألا يجد نفس التقدير هنا في مصر".

اقرأ أيضا:

كاف يؤجل السوبر الإفريقي لأجل غير مسمى

الأهلي يسوي نزاعه مع شركة "صلة"

الإسماعيلي يتحدث عن إمكانية ضم مؤمن زكريا

محاولة لتفجير الميركاتو.. عرض من ريال مدريد لضم نيمار

كل شيء تم.. لوكاكو في طريقه إلى إنتر

أرسنال يقترب من صفقة جديدة

الأهلي نيدفيد صلاح

نرشح لكم

أخر الأخبار

أفيش يشكو الزمالك واتحاد الكرة إلى فيفا من أجل البطاقة الدولية لكهربا 19 ثاتيه | الدوري المصري
رسميا - ستوجلين يعلن تجديد تعاقده مع سلة الزمالك 7 دقيقة | أوروبا
صلاح يتعرض للعنصرية من جديد.. الشرطة تفتح تحقيقا وإيفرتون يدين 9 دقيقة | المحترفون
اسكواش - مصر إلى نهائي بطولة العالم فرق للناشئات.. خطوة على اللقب التاسع 28 دقيقة | رياضات أخرى
تقارير: ديبالا يوافق على عرض توتنام.. وعقبة وحيدة لإتمام التعاقد 43 دقيقة | أوروبا
بي بي سي: أرسنال أنهى اتفاقه لضم لويز وتيرني ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 2 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 3 خبر في الجول - تعرف على الأعضاء المرشحين للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة 4 مدرب الزمالك – توماس دول.. أنقذ هامبورج ودورتموند ولم يعرف التتويج إلا في المجر

قد ينال إعجابك