نيدفيد: صلاح خارج التقييم ومقارنته تأتي مع ميسي ورنالدو.. مثلي الأعلى غالي ومودريتش

يتطلع كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي للسير على خطى نجوم كبار، كاشفا عن أمنياته في عالم الاحتراف الأوروبي.

كريم نيدفيد النادي : الأهلي الأهلي

وقال نيدفيد خلال استضافته بقناة ناديه "مثلي الأعلى حسام غالي، إذا كنت أحبه بنسبة 100%، فإن اقتناعي به تضاعف إلى 200% بعدما تدربت معه".

وشدد "وأعجبني كثيرا شخصيته وجديته في التدريب، فهو قائد حريص دائما على توجيه زملائه".

وأضاف "لقد أثر غالي فيّ كثيرا بأواخر أيامه مع الأهلي، وكان يضمني لفريقه في التقسيمة بالتدريبات من أجل تحفيزي باستمرار".

وكشف اللاعب الشاب عن مثله الأعلى عالميا "لوكا مودريتش، أميل كثيرا لطريقة استلامه للكرة والانطلاق بها للأمام نحو مرمى المنافسين، فهو يختلف كثيرا عن توني كروس".

وتابع "أتمنى الاحتراف في الدوري الإيطالي، وفريقي المفضل إيه سي ميلان".

وتطرق كريم نيدفيد للحديث عن نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مؤكدا "صلاح خارج التقييم، لقد وصل إلى منطقة مختلفة، فهو يتواجد حاليا في مصاف ميسي وكريستيانو رونالدو".

وأتم نيدفيد تصريحاته "دورنا ينحصر فقط في دعم محمد صلاح لأنه نموذج مشرف، والكل يقدره في الخارج، ولا يليق ألا يجد نفس التقدير هنا في مصر".

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