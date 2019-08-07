ما هي الملاعب التي حددها الأهلي لاستضافة مبارياته في الموسم الجديد من الدوري ودوري أبطال إفريقيا؟ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة يجيب.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "الملعب الأول هو استاد القاهرة".

وواصل "الاختيار الثاني هو استاد السلام وبعد ذلك برج العرب الذي سنخوض عليه مواجهتي اطلع برة من جنوب السودان في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا".

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة كشف في وقت سابق لـFilGoal.com إنه ينتظر تحديد الأندية لملاعبها الأساسية والبديلة في الدوري لتحديد موعد إجراء قرعة الموسم الجديد.

ويخوض الأهلي لقاء الذهاب في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا أمام اطلع برة يوم الأحد المقبل.

اقرأ أيضا:

كاف يؤجل السوبر الإفريقي لأجل غير مسمى

الأهلي يسوي نزاعه مع شركة "صلة"

الإسماعيلي يتحدث عن إمكانية ضم مؤمن زكريا

محاولة لتفجير الميركاتو.. عرض من ريال مدريد لضم نيمار

كل شيء تم.. لوكاكو في طريقه إلى إنتر

أرسنال يقترب من صفقة جديدة