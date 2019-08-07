الاتحاد السكندري يغيّر موعد مباراته ضد العربي الكويتي

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 22:32

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري

تغير موعد لقاء الاتحاد السكندري ضد العربي الكويتي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية.

وقال محمد إبراهيم المدرب العام للاتحاد: "تواصل المدير الإداري للنادي عبد الجليل إمام مع الاتحاد العربي، وتوصلنا لإقامة اللقاء يوم 26 بدلا من 27 أغسطس".

وأوضح إبراهيم عبر قناة تايم سبورتس "عدلنا الموعد ليتفادى الفريق ضغط المباريات، ليكون مستعدا لمباراة كأس مصر يوم الأول من سبتمبر المقبل".

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وأشار مدرب الاتحاد "واجهنا رفضا غريبا من اتحاد الكرة لتأجيل مباراة كأس مصر، رغم أن الموعد الأصلي للقاء يوم 5 سبتمبر".

وينتظر زعيم الثغر مواجهة الفائز من الزمالك ومصر للمقاصة في مباراتهما بدور الثمانية، المقرر لها أواخر الشهر الجاري.

ويشارك الاتحاد السكندري في البطولة العربية للموسم الثاني على التوالي، حيث يمثل مصر رفقة نادي الإسماعيلي الذي سيفتتح مشواره بمواجهة أهلي بنغازي الليبي.

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