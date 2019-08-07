أندية لندن تشعل الميركاتو.. سكاي: لو سيلسو في الطريق إلى توتنام وخطوة تفصل أرسنال عن لويز

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 22:28

كتب : FilGoal

ديفيد لويز

أشعلت أندية لندن الساعات الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

صفقات اكتملت وأخرى على وشك الإعلان عنها بشكل رسمي قبل غلق باب الانتقالات.

شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية كشفت عن اقتراب نادي أرسنال بشكل كبير من ضم ديفيد لويز مدافع تشيلسي.

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وبعد أن انتشر خبر رغبة أرسنال في ضم المدافع البرازيلي من تشيلسي صباح اليوم عادت التقارير الصحفية لتشير إلى ابتعاد اللاعب عن المدفعجية.

إلا أن شبكة أخبار سكاي سبورتس أكدت أن أرسنال وصل لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع تشيلسي لضم المدافع المخضرم.

وأن غدا الخميس وهو اليوم الأخير في سوق الانتقالات الإنجليزية سيكون موعدا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

واقترب أرسنال أيضا من التوقيع مع كيران تيرني ظهير أيسر سيلتك الاسكتلندي. (طالع التفاصيل)

نستمر معا في مدينة لندن ولكن هذه المرة مع نادي توتنام الذي اقترب هو الآخر من إنهاء صفقة مميزة.

وبعد أيام من المفاوضات مع نادي ريال بيتيس الإسباني وافق توتنام على دفع 55 مليون جنيه إسترليني لضم جيوفاني لو سيلسو لاعب وسط منتخب الأرجنتين.

وأشارت سكاي سبورتس إلى أن لو سيلسو في طريقه الآن إلى لندن من أجل الإعلان عن الصفقة رسميا غدا الخميس بعد خضوع اللاعب للفحوصات الطبية.

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