تقرير: إيكاردي مستعد لمقاضاة إنتر

الجمعة، 02 أغسطس 2019 - 14:09

كتب : إسلام أحمد

ماورو إيكاردي - واندا نارا

صارت الحرب مفتوحة على مصرعيها بين ماورو إيكاردي ونادي إنتر، إذ يريد الأرجنتيني مقاضاة النادي بسبب تجميده في الفترة الحالية حسبما ذكرت التقارير.

أنطونيو كونتي المدير الفني أكد في بداية مشواره مع الفريق اتفاقه مع الإدارة على ابتعاد إيكاردي والبلجيكي رادجا نيانجولان عن مشروع الفريق وفتح الباب لرحيلهم.

النينجا البلجيكية يتقرب من ارتداء قميص كالياري من جديد على سبيل الإعارة في حين يظل وضع إيكاردي غير متوقع في ظل اهتمام نابولي ويوفنتوس بالحصول على خدماته.

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ووفقا لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن بيبي ماروتا المدير التنفيذي وبييرو أوسيلو المدير الرياضي عقدوا اجتماعا مع إيكاردي وأخبروه أنه لا يمتلك أي فرصة للمشاركة لمدة دقيقة واحدة في الموسم المقبل مع إنتر.

لكن إيكاردي أصر على موقفه وأفصح لهم عن رغبته في الرحيل صوب يوفنتوس فقط، مهددا بالبقاء وعدم الرحيل.

وقد يشهد الأمر تحولا جذريا برفع اللاعب ووكيلته واندا نارا قضية على إدارة النيراتزوري حال عدم قيد اللاعب في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا حال عدم رحيله.

ورفض الأرجنتيني كل العروض المقدمة له من أجل الرحيل، وهو ما يعطل خطط إنتر في عمليات البيع والشراء لتوفير الأموال لضم بديله.

إيكاردي قائد الفريق السابق البالغ 26 عاما سجل 124 هدفا في 219 مباراة بقميص إنتر في جميع المسابقات.

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