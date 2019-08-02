كوبا ليبرتادوريس.. مقعد برازيلي مؤكد بالنهائي وسوبر كلاسيكو مرتقب في ختام دور الـ 16

انتهت مباريات ثمن نهائي كوبا ليبرتادوريس 2019 بتأهل 4 فرق برازيلية إلى الدور التالي، ومواصلة ريفر بليت حملة الدفاع عن لقبه بفوز بشق الأنفس لنترقب سوبر كلاسيكو جديد في المراحل المقبلة.

8 مواجهات 16 مباراة 31 هدفا وفريقان حسما تأهلهما لربع النهائي بركلات ترجيح، إذ ضمنت الأندية البرازيلية مقعدا مباشرا في النهائي المقرر إقامته بالملعب الوطني في تشيلي 23 نوفمبر المقبل.

ريفر بليت الأرجنتيني حامل اللقب نجح في تخطى عقبة كروزيرو البرازيلي بعد نهاية لقائي الذهاب والعودة بدون أهداف بفضل حارسه فرانكو أرماني الذي تصدى لركلتي ترجيح ليساهم في صعود المليوناريوس.

بينما نجح فريق سيرو بورتينيو الباراجوياني في الاستفادة من التعادل السلبي خارج قواعده مع سان لورينزو الأرجنتيني وفاز على ميدانه بهدفين مقابل هدف بعدما حول تأخره ليخطف بطاقة التأهل ويضمن ملاقاة ريفر بليت في الدور المقبل.

😍⚽🇵🇾 What a diving header by Óscar Ruiz to turn the tie around for @CCP1912oficial! 🏆 The Paraguayans defeated @SanLorenzo 2-1 on the night to book a ticket to the #Libertadores Quarterfinals! pic.twitter.com/oEcARitbGc — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) August 1, 2019

وتحت أنظار الإيطالي دانييلي دي روسي، كرر بوكا جونيورز تفوقه على أتليتكو باراناينسي البرازيلي بالفوز 2-0 في ملعب لا بومبونيرا بعدما فازوا ذهابا بهدف نظيف، ليتأهل الأزرق والأصفر لربع النهائي لمواجهة ليجا دي كيتو الإكوادوري الذي فاز بنتيجة 4-2 على أولمبيا الباراجوياني في المواجهتين.

✊🏟🔥 This is how La Bombonera rocks when @BocaJrsOficial find the back of the net!!#Libertadores pic.twitter.com/nPUaCXjGIw — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) August 1, 2019

ومن المنتظر أن نشهد سوبر كلاسيكو قاري جديد بالمربع الذهبي سيكون الثالث في المواسم الخمسة الأخيرة بكوبا ليبرتادوريس حال نجح بوكا جونيورز وريفر بليت تخطى عقبة ربع النهائي.

على الجهة ضمنت 4 أندية برازيلية مقاعدها في ربع النهائي، إذ سحق بالميراس البرازيلي بقيادة مدربه لويس فيليبي سكولاري ضيفه الأرجنتيني جودي كروز برباعية دون رد ليتأهل بنتيجة 6-2 في مجموع المباراتين.

بالميراس سوف يواجه جريميو الذي وصل لانتصار رقم 100 في تاريخ مشاركته بالبطولة بعدما حقق الفوز ذهابا وإيابا على ليبرتاد الباراجوياني بنتيجة 5-0.

🇪🇪⚽🎉 Diego Tardelli gave @gremio_en the lead last week against @Libertad_Guma with this fantastic finish! 🤔 Can Grêmio keep it up tonight in Asunción? Or will Libertad rally? pic.twitter.com/UFQdXmifGF — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) August 1, 2019

في حين يلتقي إنترناسيونال الفائز على ناسيونال الأوروجوياني بنتيجة 3-0 في مجموع اللقاءين مع فلامنجو البرازيلي بقيادة مدربه جورج جيسوس الذي قاد فريقه لقلب تأخره ذهابا بنتيجة 2-0 لمعادلة النتيجة إيابا ومن ثم خطف بطاقة التأهل بركلات الترجيح.

مباريات ربع النهائي ستقام ذهابا في الفترة من 20 حتى 22 أغسطس الجاري، على أن تقام مباريات الإياب في الفترة من 27 حتى 29 من الشهر ذاته.

النسخة التي تحمل الرقم 60 يقام النهائي لأول مرة في تاريخ البطولة على أرض محايدة وليس ذهابا وإيابا كما كان مقررا سابقا.

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