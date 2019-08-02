استفاد اتحاد الكرة المصري من خطوة تسجيل الفرق المصرية لقوائمها قبل المشاركة في البطولات القارية بشكل كبير.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اتحاد الكرة جمع قرابة الـ25 مليون جنيه نظير تسجيل الفرق المصرية الأربعة (الأهلي – الزمالك – المصري – بيراميدز) للاعبيهم قبل غلق باب القيد الإفريقي.

بعض الأندية كان عليها متأخرات للاعبين سابقين ورسوم تسجيل لاعبين من قبل، وهو ما أصر اتحاد الكرة على تحصيله أولا قبل فتح القيد للفرق من جديد.

نادي المصري على سبيل المثال سلم اتحاد الكرة "شيك بنكي" مستحق الدفع مقابل 20 مليون جنيه، قيمة مديونيات سابقة، قبل ان يسمح لهم اتحاد الكرة بقيد لاعبيهم الجدد.

ويشترك فريقي الأهلي، والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل، فيما يلعب النادي المصري، وبيراميدز في الكونفدرالية الإفريقية.

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