رسميا – بالقميص رقم 10.. داني ألفيش ينضم إلى ساو باولو

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي ضم المخضرم داني ألفيش في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

داني ألفيش النادي : ساو باولو ساو باولو

الظهير الأيمن البرازيلي قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كوبا أمريكا 2019، كما يتصدر قائمة أكثر المتوجين بالألقاب في العالم مع الأندية والمنتخبات برصيد 42 بطولة.

داني ألفيش البالغ 36 عاما سيرتدي القميص رقم 10 مع ساو باولو، الذي ارتداه مواطنه نيني في النصف الأول من الموسم قبل الرحيل صوب فلومينينسي منذ أسبوعين.

ويمتد تعاقد ألفيش حتى ديسمبر 2022، ولم تُعلن إدارة الفريق المُلقب بـ "التريكولر" عن موعد تقديم اللاعب المتوقع أن ينضم للفريق خلال أيام بعد نهاية إجازته.

وعلق اللاعب على عودته للدوري المحلي قائلا: "في 2019 استطيع اختيار أي ناد للعب له لكنني اخترت العودة للبرازيل، بلادي وشعبي والنادي الذي يسكن قلبي، الأمر غير حقيقي لكنني هنا".

وتابع "الأحلام ممكن تحقيقها، في أحد الأيام حلمت باللعب لساو باولو وبرشلونة، واليوم أحقق الجزء المنقوص من حلمي".

وسبق لألفيش أن لعب لأندية باهيا البرازيلي وإشبيلية وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ساو باولو لم يحقق أي لقب منذ عام 2012 ويأمل بقيادة ألفيش وأمامه في الخط الأمامي ألكسندر باتو لاعب ميلان السابق أن يعود لمنصات التتويج.

ويحتل ساو باولو المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري البرازيلي الموسم الجاري برصيد 21 نقطة بفارق 8 نقاط عن الصدارة.

كما ودع الفريق بطولتي كأس البرازيل وكوبا سود أمريكانا مبكرا في نسخة 2019.

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