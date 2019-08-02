رسميا – بالقميص رقم 10.. داني ألفيش ينضم إلى ساو باولو

الجمعة، 02 أغسطس 2019 - 10:44

كتب : إسلام أحمد

داني ألفيش

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي ضم المخضرم داني ألفيش في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

داني ألفيش

النادي : ساو باولو

ساو باولو

الظهير الأيمن البرازيلي قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كوبا أمريكا 2019، كما يتصدر قائمة أكثر المتوجين بالألقاب في العالم مع الأندية والمنتخبات برصيد 42 بطولة.

داني ألفيش البالغ 36 عاما سيرتدي القميص رقم 10 مع ساو باولو، الذي ارتداه مواطنه نيني في النصف الأول من الموسم قبل الرحيل صوب فلومينينسي منذ أسبوعين.

أخبار متعلقة

هل إنجازتنا ستقنعك؟ بطل سان مارينو يطلب ضم داني ألفيش هل يرجع إلى بيت الأحلام؟ تقرير: ألفيش ينتظر برشلونة جوارديولا يعلن موقفه من ضم ألفيش.. ويكشف عدد الصفقات المتوقعة هل يجتمعان مجددا؟ تقرير: جوارديولا يريد داني ألفيش في سيتي

ويمتد تعاقد ألفيش حتى ديسمبر 2022، ولم تُعلن إدارة الفريق المُلقب بـ "التريكولر" عن موعد تقديم اللاعب المتوقع أن ينضم للفريق خلال أيام بعد نهاية إجازته.

وعلق اللاعب على عودته للدوري المحلي قائلا: "في 2019 استطيع اختيار أي ناد للعب له لكنني اخترت العودة للبرازيل، بلادي وشعبي والنادي الذي يسكن قلبي، الأمر غير حقيقي لكنني هنا".

وتابع "الأحلام ممكن تحقيقها، في أحد الأيام حلمت باللعب لساو باولو وبرشلونة، واليوم أحقق الجزء المنقوص من حلمي".

وسبق لألفيش أن لعب لأندية باهيا البرازيلي وإشبيلية وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ساو باولو لم يحقق أي لقب منذ عام 2012 ويأمل بقيادة ألفيش وأمامه في الخط الأمامي ألكسندر باتو لاعب ميلان السابق أن يعود لمنصات التتويج.

ويحتل ساو باولو المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري البرازيلي الموسم الجاري برصيد 21 نقطة بفارق 8 نقاط عن الصدارة.

كما ودع الفريق بطولتي كأس البرازيل وكوبا سود أمريكانا مبكرا في نسخة 2019.

طالع أيضا

قرار رسمي من الزمالك بخصوص قيد أوناجم

تعرف على كافة تفاصيل أزمة قيد أوناجم

رسميا - أرسنال يضم أغلى لاعب في إفريقيا

مباريات الزمالك في استاد القاهرة

الهداف التاريخي لـ أوغندا في الدوري المصري

داني ألفيش الدوري البرازيلي كوبا أمريكا برشلونة،داني ألفيش ساو باولو

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات السبت 3 أغسطس 2019 والقنوات الناقلة.. سوبر ألماني وفرنسي 6 ساعة | أوروبا
رسميا – إيقاف ميسي 3 أشهر دوليا.. وتغريمه 50 ألف دولار 6 ساعة | أمريكا
رسميا - المقاولون يضم لاعب منتخب سيراليون 7 ساعة | الدوري المصري
حوار في الجول - رفعت: زملكاويتي حرمتني من الأهلي.. وشائعة "سوشيال ميديا" أثرت على مسيرتي 7 ساعة | مصر
سكاي إيطاليا: بند "تقليص الراتب" يعطل صفقة ديبالا ولوكاكو التبادلية 7 ساعة | أوروبا
بسبب حادثة سالا.. خليلوزيتش يوجه رسالة مؤثرة لجماهير نانت بعد رحيله 7 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 4 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة

قد ينال إعجابك